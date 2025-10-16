DRAMA NA POLJUDU Dvoje djece hospitalizirano zbog respiratornih poteškoća izazvanih plinom

Dvoje djece u Splitu je hospitalizirano nakon što je na bazenima na splitskom Poljudu došlo do kemijskog incidenta.

Prema prvim informacijama, tijekom dopremanja klora i tekućine za snižavanje pH vode došlo je do incidenta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Zaprimili smo dojavu o incidentu oko 10:30 i utvrđujemo sve činjenice i okolnosti događaja", kazali su nam iz splitske policije.

Dvoje djece, u dobi od 12 i 8 godina, hospitalizirano je na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split zbog nadražajnog učinka plina i problema s disanjem.

"Na Klinici za dječje bolesti KBC-a Split hospitalizirano je dvoje djece, u dobi od 12 i 8 godina, zbog nadražajnog učinka prilikom izloženosti plinu te respiratornih poteškoća. U tijeku je medicinska obrada", kazala nam je Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split.