Dvije bakljade prekinule utakmicu na nekoliko minuta, Kolarić poslao igrače prema klupi

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a trenutačni je rezultat 1:1. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala.

Bijeli su do ove faze natjecanja stigli pobijedivši Koprivnicu s 4:1 te Cibaliju s 1:0. Obje utakmice Hajduk je odigrao u gostima. Rijeka je do četvrtfinala stigla gostujućim pobjedama protiv Maksimira kojeg su svladali s 4:0 te Mladosti iz Ždralova koje su pobijedili s 4:1.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Goran Pataki iz Đakova, a četvrti je sudac Oliver Romić iz Osijeka.

VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Morchiladze, Čop, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Husić, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Silić - Hodak, Skelin, Raçi, Melnjak - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Krovinović, Bamba, Hrgović, Skelin, Skoko

Od 59. do 61. je minute utakmica bila prekinuta zbog dima baklji sa sjevera Rujevice, a za isto se pobrinula i Torcida. Od 75. su minute navijači Splićana ispalili nekoliko baklji preko centra, do Rijekine polovice, utakmica je prekinuta, a Kolarić je igrače uputio prema klupama. Utakmica je nastavljena tek u 82. minuti.

Utakmica je u tijeku, a sve detalje UŽIVO pratite OVDJE ili na poveznici ispod: