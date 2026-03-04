RIJEKA - HAJDUK 1-1: Rijeka zabila za izjednačenje

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a trenutačni je rezultat 1:1. Hajduk je poveo preko Pukštasa koji je zatresao mrežu u 25. minuti, a rezultat je poravnao Dantas u 58. minuti iz penala.

Bijeli su do ove faze natjecanja stigli pobijedivši Koprivnicu s 4:1 te Cibaliju s 1:0. Obje utakmice Hajduk je odigrao u gostima. Rijeka je do četvrtfinala stigla gostujućim pobjedama protiv Maksimira kojeg su svladali s 4:0 te Mladosti iz Ždralova koje su pobijedili s 4:1.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je u subotu odigrao 1:1 s Varaždinom u gostima, dok je Rijeka u nedjelju svladala Lokomotivu s 2:0 na Rujevici.

Bit će ovo ukupno četvrti ovosezonski ogled Hajduka i Rijeke. Prvi na Poljudu završio je podjelom bodova, Rijeka je zatim uvjerljivo slavila na Rujevici, dok je u posljednjem dvoboju odigranom na Poljudu pobjedu upisao Hajduk.

Kolarić je čekao odluku VAR sobe

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Goran Pataki iz Đakova, a četvrti je sudac Oliver Romić iz Osijeka.

VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

U 4. je minuti Fruk pao nakon što je Raçi išao na loptu, a Fruk naletio na njegovu petu. Kolarić je čekao odluku VAR sobe, a naposljetku je otišao i pogledati snimku i poništio je kazneni udarac. Fruk je ušao u bilježnicu današnjeg djelitelja pravde koji mu je dao žuti karton zbog simuliranja.

U 11. je minuti Pukštas zatresao gredu.

U 18. je minuti Šego pucao ravno u ruke Zlomislića, a s druge je strane Raçi srušio Adu-Adjeija i dobio žuti karton.

U 19. je minuti nakon požutio i Rebić nakon lakta u glavu Majstorovića.

Hajduk poveo preko Pukštasa

U 25. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Brajković je oteo loptu Devetku, dodao Pajazitiju, on proslijedio Šegi koji je poslao do Pukštasa, a mladi Amerikanac matirao je Zlomislića za vodstvo Hajduka.

U 27. je minuti požutio Devetak.

Rebiću poništen pogodak

U 40. je minuti Hajduk udvostručio prednost, no nakratko: Brajković se odlično snašao, pronašao Guillamóna, a on Rebića koji je pucao iz prve kroz Zlomislićeve ruke te zatresao mrežu Rijeke za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koje je naposljetku i dosuđeno.

U 4. minuti sudačke nadokande u prvom dijelu požutio je Dantas.

Igra se drugo poluvrijeme

U 50. je minuti požutio Skelin.

U 54. su minuti dmaćini signalizirali igranje Guillamóna rukom, a s druge je strane Šego bio srušen nakon što je Brajković ubacio s desne strane. Nakon žustre rasprave, Kolarić je otišao pogledati Guillamónovu ruku koja se dogodila prije rušenja Šege i dosudio je penal za Rijeku. Izveo ga je Dantas koji je bio precizan i zabio za 1:1.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Morchiladze, Čop, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Husić, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Silić - Hodak, Skelin, Raçi, Melnjak - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Krovinović, Bamba, Hrgović, Skelin, Skoko

Utakmica je u tijeku...

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore