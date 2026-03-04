RIJEKA – HAJDUK 0-1: Poluvrijeme na Rujevici, Hajduk vodi od 25. minute golom Pukštasa

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Trenutačni je rezultat 0:1 zahvaljujući Pukštasu koji je zabio gol u 25. minuti.

Bijeli su do ove faze natjecanja stigli pobijedivši Koprivnicu s 4:1 te Cibaliju s 1:0. Obje utakmice Hajduk je odigrao u gostima. Rijeka je do četvrtfinala stigla gostujućim pobjedama protiv Maksimira kojeg su svladali s 4:0 te Mladosti iz Ždralova koje su pobijedili s 4:1.

U posljednjoj prvenstvenoj utakmici Hajduk je u subotu odigrao 1:1 s Varaždinom u gostima, dok je Rijeka u nedjelju svladala Lokomotivu s 2:0 na Rujevici.

Bit će ovo ukupno četvrti ovosezonski ogled Hajduka i Rijeke. Prvi na Poljudu završio je podjelom bodova, Rijeka je zatim uvjerljivo slavila na Rujevici, dok je u posljednjem dvoboju odigranom na Poljudu pobjedu upisao Hajduk.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Goran Pataki iz Đakova, a četvrti je sudac Oliver Romić iz Osijeka.

VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

Rijeka je prva krenula s napadom, Dantas je pucao, otišlo je pored gola.

U 4. je minuti Fruk pao nakon što je Raçi išao na loptu, a Fruk naletio na njegovu petu. Kolarić je čekao odluku VAR sobe, a naposljetku je otišao i pogledati snimku i poništio je kazneni udarac. Fruk je ušao u bilježnicu današnjeg djelitelja pravde koji mu je dao žuti karton zbog simuliranja. U 8. je minuti pucao Brajković, bilo je opasno. Dvije je minute kasnije Rebić pucao glavom nakon ubačaja Guillamóna, no nije bilo opasnosti po gol Zlomislića. U 11. je minuti Pukštas zatresao gredu, a u nastavku je akcije Šego pucao pored gola.

Mladi Amerikanac matirao Zlomislića

U 18. je minuti Šego pucao ravno u ruke Zlomislića, a s druge je strane Raçi srušio Adu-Adjeija i dobio žuti karton. Minutu nakon požutio je i Rebić nakon lakta u glavu Majstorovića. U 21. je minuti Adu-Adjei imao izglednu situaciju, ali promašio je cijeli okvir gola u situaciji 1 na 1 sa Silićem. U 25. je minuti Hajduk došao u vodstvo: Brajković je oteo loptu Devetku, dodao Pajazitiju, on proslijedio Šegi koji je poslao do Pukštasa, a mladi Amerikanac matirao je Zlomislića za vodstvo Hajduka. Dvije je minute kasnije požutio Devetak.

U 33. je minuti Melnjak pucao preko gola. Tri je minute kasnije Oreč ubacio s desne strane, lopta je preskočila Hodaka i stigla do Fruka koji je šutirao s desetak metara, pucao je nespretno i neopasno po Splićane. U 40. je minuti Hajduk udvostručio prednost, no nakratko: Brajković se odlično snašao i pronašao Guillamóna, a on Rebića koji je pucao iz prve kroz Zlomislićeve ruke te zatresao mrežu Rijeke za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog potencijalnog zaleđa koje je naposljetku i dosuđeno.

U drugoj je minuti osmominutne sudačke nadoknade Gojak odigrao do Adu-Adjeija, Silić je izišao s gola i glavom odbio loptu. Dvije je minute kasnije Gojak bio u prilici, no bio je u zaleđu. U četveroj je minuti nadoknade požutio i Dantas zbog prigovora. U posljednjoj minuti nadoknade Rijeka je imala korner, a Silić je obranio posljednju priliku poluvremena.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Klupa: Todorović, Morchiladze, Čop, Rukavina, Ndockyt, Legbo, Husić, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Silić - Hodak, Skelin, Raçi, Melnjak - Guillamón, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Krovinović, Bamba, Hrgović, Skelin, Skoko

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore