Dva muškarca viđena kako pokušavaju ući u kuću na istoku grada, evo što o svemu kaže splitska policija

Splitska policija obaviještena je danas o tome da su dva muškarca viđena kako pokušavaju ući u jednu kuću na području Žrnovnice te su odmah po dojavi policajci izašli na teren.

Evo što su nam o samom događaju kazali iz PU splitsko-dalmatinske.

Danas, 11. travnja 2026.godine, oko 12, 30 sati zaprimljena je dojava muškarca koji je tražio izlazak policije na teren jer je jutros dok je boravio u kući, uočio dvojicu muškaraca na koje nije obraćao posebno pozornost te su se isti nekoliko minuta zadržali ispred ulaznih vrata, prije nego je njegova supruga izašla iz kuće i pitala ih što trebaju, a oni su odgovorili da traže neke osobe i udaljili su se. Od uočavanja i kontakta s osobama ispred kuće, do poziva policiji prošla su tri sata. Policijski službenici su nakon obavljenog razgovora, obišli navedeno područje, ali nisu uočili opisane osobe.

S obzirom na to da su od početka godine do danas na području Žrnovnice evidentirana samo dva događaja teške krađe provaljivanjem mišljenja smo da nema potrebe za uznemirenošću, niti nekim posebnim upozorenjima građanima Žrnovnice, ali se nadamo da građani ne ostavljaju ključeve ispod posuda za cvijeće ili otirača ta da prilikom izlaska iz kuće zaključavaju vrata i da vode računa o svojoj imovini.

Policijski službenici će kao i u ovom slučaju uvijek biti na raspolaganju građanima, izaći će na teren, obaviti provjere i utvrditi sve potrebne činjenice.