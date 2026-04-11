Pogledajte kako provalnici obilaze oko kuća na istoku Splita

Zahvaljujući brzoj i savjesnoj reakciji jednog mještanina, nadležne službe zaprimile su dojavu o potencijalnom pokušaju provale na privatni posjed u Žrnovnici. Građanin je policiji dostavio snimke s nadzornih kamera, a slučaj je trenutačno u obradi.

Prema dostupnim informacijama, osobe koje se dovode u vezu s ovim događajem koriste metodu nenajavljenog pristupa kućama – bez prethodnog zvonjenja pokušavaju ući u objekt. U slučaju neuspjeha, jedan od njih navodno detaljno pregledava dvorište, s posebnim naglaskom na prostor oko ulaznih vrata. Pritom pretražuju vaze za cvijeće i slična mjesta na kojima građani ponekad ostavljaju rezervne ključeve.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija i mještani pozivaju na dodatni oprez. Građanima se savjetuje da redovito zaključavaju vrata svojih domova te da ne ostavljaju vrijedne predmete na otvorenom. Također, preporučuje se izbjegavanje ostavljanja ključeva na uobičajenim “skrivenim” mjestima poput otirača, tegli ili sličnih lokacija.

Sve sumnjive aktivnosti potrebno je bez odgode prijaviti policiji na broj 192.