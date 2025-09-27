DROPULJIĆ PRVI PUT NAKON PROSVJEDA U PODSTRANI: "Vjerujem da sam prvi načelnik koji je aktivno počeo rješavati situaciju"

Gradonačelnik grada Splita Tomislav Šuta zajedno je s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom i načelnikom općine Podstrana Mijom Dropuljićem jutros obišao gradilište infrastrukturnog projekta TTTS – Mravince. Podsjetimo, Dalmacija Danas ekskluzivno je već obišla gradilište, o čemu smo pisali OVDJE.

Tijekom izjava za medije, načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić komentirao je i nedavne prosvjede građana Podstrane zbog gužvi na tom dijelu grada, zbog kojih djeca kasne u školu a mnogi na posao. Prosvjed se održao na pješačkom prijelazu u Strožancu, kod trgovine Tommy, a trajao je simboličnih 25 minuta – po jedna minuta za svaku godinu praznih obećanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Umorni smo od gužvi, stajanja u kolonama i praznih obećanja. Podstrana desetljećima puca po šavovima, a nitko od nadležnih ništa ne poduzima", rekao je u najavi prosvjeda organizator Luka Jovanović, predstavnik nezadovoljnih mještana, uz podršku nezavisne liste "Za pravedniju Podstranu".

Evo kako je sve komentirao Dropuljić.

Ova dionica, od Mravinaca do Rotora TTS, uvelike će rasteretiti dionicu preko Sirobuje. Svi znamo da se u povratku s posla gužve stvaraju zbog stanovnika Stobreča i okolnih općina, poput Dugog Rata, Omiša, Žrnovnice i Srinjina, koji gravitiraju tom području. Ova dionica će značajno ublažiti taj prometni pritisak.

Ono što smo u posljednjih pola godine do godinu dana komunicirali s Hrvatskim cestama i Gradom Splitom jest dionica od Rotora TTS do rijeke Žrnovnice, odnosno do Poljičke ceste kod Kamenola Perun, uskoro će biti uređena. Time će stanovnici Žrnovnice, Srinjina, Dugog Rata i Gata moći izbjeći promet preko Strožanca i raskrižja prema Žrnovnici, što će automatski rasteretiti taj semafor", rekao je Dropuljić.

"Moram na početku napomenuti da sam ja prvi načelnik Općine Poje Strane koji se ozbiljno uhvatio u rješavanje prometnog problema i pokušao dati konkretna rješenja kako bi gužve smanjili. Gužve bez izgradnje zaobilaznice Split–Omiš neće nestati, ali pronalazimo načine za njihovo ublažavanje", dodao je i kazao da su prošle godine poslali prometnog radara Matu na raskrižje kako bi regulirao promet u Strožancu, na skretanjima prema Žrnovnici, i nadzirao semafore na križanju TTS–Stobreč, čime su ukazali Hrvatskim cestama i Gradu Splitu da postojeća prometna signalizacija nije optimalna, jer stvara prometne kolapse.

"Sada, kako je najavljeno od gradonačelnika Šute i gospodina Budimira, uvodi se novi pametni sustav svjetlosne signalizacije na raskrižju. Nadamo se da će to znatno pomoći. U dogovoru s Hrvatskim cestama, planira se i rekonstrukcija svjetlosne signalizacije na skretanju prema Žrnovnici, jer taj semafor stvara velike kolone ne samo stanovnicima Podstrane, nego i svim ostalim sudionicima u prometu.

Naš prometni radar Mate dobio je zadatak mjerenja vremena prolaska kroz semafor, čime smo ukazali na potrebu optimizacije. Podržavam i razumijem mještane Općine Podstrane, kao i stanovnike Dugog Rata i Omiša, jer gotovo svakodnevno svjedočim prometnim gužvama. Prometni problemi nisu nastali jučer, već traju 20 godina, ali smatram da sam prvi načelnik koji je aktivno počeo rješavati situaciju, bez prebacivanja odgovornosti na druge", rekao je.

Prije tri mjeseca uvedena je privremena regulaciju prometa jer su lokalne ceste bile preopterećene: dnevni promet kroz njih iznosio je oko tri tisuće vozila, uključujući mještane Dugog Rata. Prometna regulacija i rad prometnog radara Mate pokazali su se učinkovitim: gužve su protočnije, autobusi više ne kasne, a učenici dolaze na vrijeme u školu, kaže načelnik.

"Jutros smo izmjerili da je put od hotela Lav do Strožanca trajao sedam do osam minuta, što je znatno brže nego u tjednima kada redar Mate nije bio prisutan, a promet je regulirala policija. Lokalnim cestama prolazi promet Podstrane, Dugog Rata i Omiša, što je izazov, ali privremena regulacija i nova signalizacija trebaju znatno olakšati situaciju do dolaska trajnih infrastrukturnih rješenja.

Naši građani dugo čekaju ovaj projekt – 20 godina prometne gužve su postajale sve veće, ali napokon su radovi započeli. Ova dionica do TTS-a, kao i projekt od Rotora TTS do čvora Grljevac i Stare Podstrane, započet će iduće godine. Privremena prometna regulacija ostaje na snazi dok se ne uvede nova signalizacija, a vjerujem da će gužve biti značajno smanjene, iako neće potpuno nestati do završetka zaobilaznice", zaključio je Dropuljić.