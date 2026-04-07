“Drastično poskupljenje komunalnog doprinosa pod povećalom”: Ministarstvo traži očitovanje Grada Splita zbog zone u Žrnovnici

Nakon što je Mjesni odbor Žrnovnica upozorio na naglo povećanje komunalnog doprinosa zbog prenamjene područja iz V. u II. zonu, reagiralo je i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je zatražilo očitovanje Grada Splita.

Dopis Ministarstva uslijedio je nakon predstavke koju je podnijela Tanja Soldić, dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica, a u kojoj se traži preispitivanje donesene odluke.

Ministarstvo traži očitovanje Grada

U službenom dokumentu Ministarstvo navodi da je zaprimilo predstavku te poziva nadležna gradska tijela da u roku od osam dana dostave očitovanje o navodima iz dopisa.

Ključno pitanje odnosi se na usklađenost prenamjene zone s postojećim stanjem infrastrukture, što je, prema zakonu, jedan od temeljnih kriterija za određivanje zona komunalnog doprinosa.

“Stanje na terenu ne prati odluku”

Iz Mjesnog odbora ističu da stvarno stanje na terenu ne opravdava prelazak u višu zonu.

Kako navodi Soldić, u dopisu su priloženi i konkretni dokazi - fotografije cesta i potpornih zidova, stanje javnih površina i trga, nepostojanje oborinske odvodnje, elaborat naručen od strane Grada Splita.

U tom elaboratu, tvrdi, jasno su navedeni problemi prometne mreže i opće infrastrukture na koje mjesni odbor već duže upozorava. Posebno se naglašava da je projekt aglomeracije još uvijek u fazi izgradnje, što dodatno dovodi u pitanje opravdanost prelaska u višu zonu.

“Zona se mora temeljiti na postojećoj infrastrukturi”, ističe se u dopisu, pozivajući se na članak 80. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Očekuju preispitivanje odluke

Iz Mjesnog odbora Žrnovnica izražavaju nadu da će nadležni preispitati odluku i uvažiti stvarno stanje na terenu.

“Očekujemo da će se osporiti donesena odluka na temelju stvarnog i lošeg stanja infrastrukture te da će prenamjena zone biti usklađena s tim stanjem”, poručuje Soldić.

Dodaje i da Žrnovnica zaslužuje razvoj, ali na realnim osnovama.

“Nadamo se da će doći do razvoja Žrnovnice u tolikoj mjeri da ćemo jednog dana s pravom pripadati drugoj zoni”, zaključuje.

Odluka o zonama komunalnog doprinosa ima izravan utjecaj na građane i investitore, pa će očitovanje Grada Splita, koje se očekuje u narednim danima, biti ključno za daljnji razvoj situacije.