“Koji gaf! Studija ih demantirala”: Tvrde da Grad Split ignorira stvarno stanje infrastrukture i zakon

Odluka o prenamjeni zone iz V. u II. i značajnom povećanju komunalnog doprinosa u Žrnovnici izazvala je novu buru reakcija. Dopredsjednica Mjesnog odbora Žrnovnica Tanaj Soldić tvrdi da Grad Split ignorira stvarno stanje infrastrukture, dok istodobno vlastita studija, naručena od Grada, potvrđuje upravo suprotno od onoga što gradske vlasti javno tvrde.

Soldić ističe da se Mjesni odbor Žrnovnica kontinuirano obraća Gradu Splitu, upozoravajući na nepravilnosti sukladno članku 80., osobito vezano uz prenamjenu područja iz V. u II. zonu i povećanje komunalnog doprinosa koje u nekim slučajevima doseže i 652 posto.

Navodi da Grad odbija njihove argumente uz obrazloženje da je sve provedeno u skladu sa stupnjem infrastrukturne opremljenosti, dostupnošću javnih sadržaja, blizinom područja i projektima poput aglomeracije.

“Studija prošla ispod radara”

U međuvremenu je gradski vijećnik Toni Piplica objavio studiju izvješća prostora Grada Splita, čiji je naručitelj Grad, a izrađivač Zavod za prostorno uređenje. Prema riječima Soldić, dodatnu težinu cijeloj situaciji daje izjava da je studija “prošla ispod radara”, i to na istoj sjednici na kojoj se odlučivalo o prenamjeni zona i povećanju komunalnih doprinosa. ISP ST 2020-2023_final

Ističe da upravo ta studija potvrđuje navode Mjesnog odbora Žrnovnica.

Prema sadržaju izvješća, na koje se poziva Soldić, u istočnom dijelu Splita ne postoji adekvatno planirana prometna mreža, a kapaciteti cesta, osobito nerazvrstanih, nisu dostatni. Uz to, naglašava se i manjak ključne društvene infrastrukture, uključujući vrtiće i škole.

Studija također potvrđuje porast broja stanovnika u Žrnovnici od 30 do 40 posto te ranija upozorenja na mogući prometni kolaps u slučaju daljnjeg povećanja broja stanovnika kroz nove projekte.

Sporan i projekt POS Korešnica

U tom kontekstu, Soldić dovodi u pitanje i realizaciju projekta POS Korešnica, za koji smatra da dodatno opterećuje već neadekvatnu infrastrukturu te da ne udovoljava parametrima iz same studije.

Zaključno, ističe da je odluka o prenamjeni zone i povećanju komunalnog doprinosa donesena protivno stvarnom stanju na terenu i suprotno relevantnim zakonskim odredbama.

Dodaje da je izvješće proslijeđeno nadležnim ministarstvima kao dopuna zahtjevu za opoziv prenamjene zone, kao i institucijama Europske unije vezano uz projekt UPU Korešnica 2.

Na kraju poručuje kako cijela situacija otvara pitanje odgovornosti gradskih vlasti i načina donošenja ključnih prostornih odluka.