Drama u trogovačkom centru: Beba prestala disati, majka pala u nesvijest. Članovi splitskog Jedinstva nisu ni sekunde razmišljali...

Nevjerojatan trenutak ljudskosti i prisebnosti dogodio se prošlog tjedna u glavnom gradu Čilea, Santiagu, kada su članovi splitskog KUD-a Jedinstvo reagirali u presudnim sekundama i pomogli spasiti bebu koja je prestala disati.

Drama u vinoteci tornja Costanera

Grupa Splićana, članova poznatog kulturno-umjetničkog društva, boravila je u Santiagu te su toga dana posjetili tornj Costanera, najviši neboder u Južnoj Americi. Nakon razgledavanja, uputili su se u obližnji shopping centar, gdje su, kako kažu, planirali samo nakratko svratiti u vinoteku.

„Razmišljali smo hoćemo li kupiti vino ili ne, kada smo na ulazu čuli paničan, histeričan vrisak. Okrenuli smo se i vidjeli ženu koja je u naručju držala bebu, možda godinu dana staru, i urlikala od straha. Beba nije disala“, prisjećaju se naši sugovornici.

Sekunde koje su odlučivale o životu

Majka, shrvana panikom, nije znala što učiniti. Položila je dijete na pod i počela ga tresti, no tada su Splićani priskočili u pomoć. „Okrenuli smo dijete na bok i lagano ga udarali po leđima kako bi izbacilo ono što mu je blokiralo dišne puteve. U jednom trenutku dijete je počelo disati i zaplakalo. Taj zvuk – to nikad nećemo zaboraviti“, kazali su.

Ubrzo su stigli čuvari i medicinski tim, no tada je majka, iscrpljena od stresa i šoka, izgubila svijest. „Uspjeli smo je uhvatiti prije nego što je pala na beton. Dali smo joj vode, a kada je došla sebi, samo je plakala i grlila dijete.“

Zahvalnost i sretan završetak

Otac djeteta, koji je u međuvremenu stigao, zahvalio se članovima Jedinstva na brzoj reakciji i prisebnosti. „Sve je u početku izgledalo kaotično, ali na kraju se sve smirilo. Kada smo vidjeli da su i majka i dijete dobro, otišli smo dalje. Čuvari su nam zahvalili, a mi smo, iskreno, tek kasnije shvatili što se zapravo dogodilo“, kažu.

Za članove splitskog KUD-a ovo iskustvo, iako potresno, završilo je sretno. „Kao roditelji, instinktivno smo znali što treba napraviti. Nismo ni sekundu razmišljali – jednostavno smo reagirali.“

Splićani u Čileu – folklor, emocije i ljudskost

KUD Jedinstvo boravio je u Santiagu u sklopu međunarodnog folklornog kongresa, gdje su predstavljali planove međunarodnog festivala u Splitu.