Doznajemo: U KBC-u Split završilo osam osoba iz splitskog zatvora

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Dojava o požaru zaprimljena je u 18:28, a na teren su izašla tri vatrogasna vozila s pripadnicima vatrogasnih postrojbi.
Prema prvim informacijama, zapalili su se madraci. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a prostor je osiguran.
Iz policije su ranije potvrdili da je nekoliko osoba zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Iz KBC-a Split potvrđeno je da je zaprimljeno osam pacijenata te da je medicinska obrada u tijeku. Prema prvim informacijama, riječ je o inhalacijskim ozljedama.
Uzrok požara utvrdit će se očevidom.
