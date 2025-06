Doznajemo tko bi trebao postati novi predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita. Bit će predložen na idućoj sjednici, a saznali smo i u kojoj su fazi pregovori između Kelama i HDZ-a...

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita nije došlo do formiranja novog vijeća, čime se ostvarila očekivanja da će prvi pokušaj propasti. Unatoč brojnim kombinacijama, Tomislav Šuta, uz HDZ i partnere, nije uspio pridobiti širu koaliciju, a pritom još nije "slomljen" ni Franko Kelam iz Mosta. To je bilo očekivano, a sjednica je završila i prije nego što je započela, jer je Tomislav Šuta na konferenciji za medije koju je održao pola sata prije službenog početka konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Splita otkrio da se iz prvog pokušaja Vijeće neće konstituirati.

"Danas se nisu stekli uvjeti za konstituiranje Gradskog vijeća. Javno smo iskomunicirali program, kako je traženo od nas, ali o tome će još slijediti razgovori u periodu koji je pred nama", poručio je Šuta prije sjednice.

Nakon sjednice se, ipak, moglo uočiti da pregovori između Mosta i HDZ-a postoje, što je donekle nagovijestio i Franko Kelam – ključna šesnaesta ruka koju Tomislav Šuta pokušava pridobiti, uzmemo li u obzir da je već osigurao četiri ruke iz Hrvatske građanske stranke Željka Keruma te jednu s liste HSP-a, koji je na izborima bio u koaliciji s Mostom – a to je Marijo Popović.

"Nismo ništa puno tražili..."

Možemo reći da je situacija jasna i da u narednih najviše 30 dana, kada će se održati druga konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, možemo očekivati rasplet situacije, u kojoj bi Kelam mogao popustiti, a današnja njegova izjava to je donekle i potvrdila: "U postizbornom razdoblju nisam dobio nikakve konkretne – neću reći ponude, nego zapravo ideje. To su sve neke političke igrice. I jedini koji tu pati su grad i građani. Oni su nas izabrali i naša je dužnost da cijelo Gradsko vijeće radi za njih. Mislim da, ako je svima stvarno stalo do onoga što pričaju – da grad napreduje i da građanima bude bolje – ne bi trebalo biti problema za većinu. Mogla bi onda biti jednoglasna, svi smo komunicirali slične stvari u programima. Nismo ništa puno tražili. Tražili smo od jednih da nam kažu kako će, što će i u kojim rokovima. Nismo dobili to konkretno. Na tragu smo nečega, možda – nadam se – uskoro će i biti. S gradonačelnikom Tomislavom Šutom smo razgovarali. Tražili smo od njega da javno objavi rokove. Čekao se zadnji tren, ali ni to nije točno ono što smo mi tražili. Zato je ovako danas i idemo dalje, pa ćemo vidjeti", jasno je podvukao Kelam.

Bilo kako bilo, iz ovoga se može zaključiti da pregovori idu u nekom smjeru, a samo nekonstituiranje Gradskog vijeća Grada Splita iz prvog pokušaja nije nikakav bauk – zapravo, to se u podmarjanskom gradu rijetko događalo u posljednjih nekoliko mandata. To potvrđuje standardiziranu kompleksnost splitskog parlamenta.

Ipak, iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora doznajemo da pregovori teku i da je HDZ jasno prezentirao Kelamu program koji je Tomislav Šuta ponudio biračima.

"Želimo dostupnije gradske stanove, subvencije za mlade, učinkovit javni prijevoz, digitalizaciju gradskih projekata i demografske mjere. Želimo nekoga tko će omogućiti ostanak mladih u Splitu. Ne zanimaju nas fotelje ni pročelnička mjesta", kazao je mostovac u izjavi za Dalmaciju Danas odmah nakon pobjede Tomislava Šute u drugom krugu lokalnih izbora.

Dakle, Kelama najviše zanima pitanje mladih, stambena politika i slične teme, a to je očito pokušao poručiti javnosti i Tomislav Šuta u svojoj Facebook objavi u kojoj je predstavio ključne točke programa. Sve je objavljeno na društvenim mrežama nekoliko dana prije sjednice GV-a Grada Splita.

"Naš program dostupan je javnosti tijekom cijele kampanje: tomislavsuta.hr/program. Organizirali smo okrugle stolove, predstavili ciljeve, rokove i konkretna rješenja. Upravo zato smo i dobili povjerenje Splićana. Ovo su samo neki od projekata koje želimo ostvariti u ovom mandatu, dobro poznati svima koji žele ozbiljno sudjelovati u upravljanju gradom. Pozivam sve političke opcije da preuzmu svoj dio odgovornosti, ne prema meni, nego prema građanima koji očekuju suradnju i konkretan rad za boljitak Splita", izjavio je na Facebooku novi poteštat, dajući do znanja javnosti da još nema potrebnu većinu jer je pozvao sve političke opcije na odgovornost – ponajviše Most, bez čije podrške nema većine.

U svakom slučaju, baš kao što je Kelam i naglasio, njega ni Most ne zanimaju nikakve funkcije ni fotelje, a u pregovorima s HDZ-om bio je dosljedan. Saznajemo da Kelam ni u jednom trenutku nije tražio da ga se imenuje za predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita niti je tražio bilo kakvu funkciju vezanu uz svoju "političku moć" proizašlu iz činjenice da je "najpoželjnija ruka splitskog Gradskog vijeća". Držao se isključivo programa, a u tom smjeru će ići i naredni dogovori i pregovori.

Stanišić bi trebao biti novi predsjednik GV-a Grada Splita

Kako smo ranije pisali, najveći kandidati za predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita – što se na prvoj konstituirajućoj sjednici nije moglo doznati jer nisu bili ni predloženi – su Marijan Čelan iz HDZ-a i Igor Stanišić iz HGS-a Željka Keruma. Iz pouzdanih izvora doznajemo da će na idućoj konstituirajućoj sjednici Grada Splita vladajući i koalicijski partneri sigurno predložiti Igora Stanišića iz HGS-a za predsjednika Gradskog vijeća.

Stanišić je, podsjetimo, tijekom mandata kad je Andro Krstulović Opara bio gradonačelnik, već obnašao tu funkciju, pa mu ta pozicija nije nepoznata. U tom razdoblju nije cvjetala suradnja između tadašnjeg HDZ-a i HGS-a, odnosno između poteštata Krstulovića Opare i Željka Keruma, osnivača i predsjednika HGS-a. Ta se napetost osjetila i kroz medijske izjave tijekom i nakon ove izborne kampanje.

Da rezimiramo – moguće je da će se iz drugog pokušaja, u roku od 30 dana, konstituirati Gradsko vijeće Grada Splita s novim predsjednikom Vijeća Igorom Stanišićem iz HGS-a. Ako se, pak, dogodi nešto nepredviđeno, ostaje još jedan rok od 30 dana. Ako ni tada ne dođe do dogovora, slijede izvanredni lokalni izbori na jesen – no za sada se čini da je taj scenarij teško ostvariv.