Dogovor još nije postignut. Kelam je vrlo tvrd orah i Vijeće će se teško formirati iz prvog pokušaja. Šuta je poslao znakovitu poruku, upućenu 'ključnom mostovcu'

Ovaj petak na rasporedu je prva konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. To je ujedno i prvi pokušaj HDZ-a i Tomislava Šute da sastave novo Gradsko vijeće s potrebnom većinom. Podsjetimo, HDZ i partneri imaju 10 vijećnika, Centar 11, SDP–Možemo–Direkt 4, HGS Željka Keruma također 4, dok Most s partnerima ima 2 vijećnika.

Od samog početka nagađa se i predviđa presudna uloga samo jedne ruke – one Franka Kelama iz Mosta. Ta ruka HDZ-u bi trebala biti presudna – šesnaesta, koja im osigurava većinu u Vijeću. Uzmemo li u obzir da će se HGS sigurno prikloniti HDZ-u i partnerima, te da jedan vijećnik s liste mostove koalicije, Marijo Popović iz HSP-a, ne bi trebao stvarati probleme Tomislavu Šuti, sve ostaje na toj šesnaestoj ruci – Franku Kelamu iz Mosta.

U svakom slučaju, bez njega se neće moći formirati novo Gradsko vijeće. Ako sutra ne podrži Šutu, u roku od 30 dana morat će se zakazati nova konstituirajuća sjednica.

Most je tvrd orah

Bilo kako bilo, sve su oči uprte u Franka Kelama iz Mosta, političku opciju poznatu kao "tvrd orah" za sve strane. Prema njihovim riječima, "nisu na prodaju" i "ne daju se lako". Na nacionalnoj razini odnosi između HDZ-a i Mosta nisu idilični – razmjenjuju se brojne kritike, a slično je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ako uzmemo u obzir oštru retoriku mostovaca Mira Bulja i Milije Baldić Lukšić prema HDZ-ovom županu Blaženku Bobanu.

Franko Kelam danas nam nije odgovorio na telefonski poziv, a Dalmacija Danas kontaktirala ga je odmah nakon izborne pobjede Tomislava Šute. Tada je, kao i kasnije u medijskim istupima, bio vrlo jasan i dosljedan:

"Od početka smo bili vrlo jasni i konkretni. Ne tražimo pročelničke fotelje niti mjesta u javnim poduzećima. Tražimo samo rad za građane i to je isključivo naš stav. Ne kalkuliramo, vodimo se interesom naših građana", izjavio je tada Kelam za Dalmaciju Danas.

Most, kako je rekao, inzistira na programskim rješenjima. "Želimo dostupnije gradske stanove, subvencije za mlade, učinkovit javni prijevoz, digitalizaciju gradskih projekata i demografske mjere. Želimo nekoga tko će omogućiti ostanak mladih u Splitu. Ne zanimaju nas fotelje ni pročelnička mjesta."

U kontekstu budućih imenovanja predlažu formiranje komisije koja bi nadzirala zapošljavanja i imenovanja u gradskoj upravi. "Stručnjaci moraju biti vanstranački, kvalitetni i kompetentni. Sve informacije moraju biti javno dostupne kako bi se povećala transparentnost", dodao je tada Kelam za Dalmaciju Danas, zaključivši: "Nismo oni koji će sudjelovati u političkoj trgovini."

Na pitanje o mogućem savezu s HDZ-om ili nekom drugom opcijom, Kelam ostaje suzdržan. "Nećemo nikamo pretrčati. Ne znam hoću li ikome biti ključna ruka. Kružile su priče da će netko iz Centra kao 'žetončić' preći HDZ-u. Svašta se tako priča i za Most i za mene."

U svakom slučaju, ako se nešto drastično ne promijeni, sutra neće biti formirano Gradsko vijeće. Iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora, doznajemo da još nije postignut dogovor između Šute i Kelama, odnosno HDZ-a i Mosta.

Šuta pozvao na odgovornost. Znakovita poruka na Facebooku, samo dva dana prije GV-a

Tomislav Šuta očito je shvatio ozbiljnost situacije pa je jučer objavio ključne točke svojeg programa za mandat od 2025. do 2029. godine. Time je, očigledno, želio poručiti javnosti da je otvoren za pregovore, a moguće je i da je na taj način odgovorio na zahtjeve Franka Kelama iz Mosta.

"Naš program dostupan je javnosti tijekom cijele kampanje: tomislavsuta.hr/program. Organizirali smo okrugle stolove, predstavili ciljeve, rokove i konkretna rješenja. Upravo zato smo i dobili povjerenje Splićana. Ovo su samo neki od projekata koje želimo ostvariti u ovom mandatu, dobro poznati svima koji žele ozbiljno sudjelovati u upravljanju gradom. Pozivam sve političke opcije da preuzmu svoj dio odgovornosti, ne prema meni, nego prema građanima koji očekuju suradnju i konkretan rad za boljitak Splita", izjavio je na Facebooku novi poteštat te je nekako dao do znanja javnosti da još nema potrebnu većinu jer je pozvao sve političke opcije na odgovornost, a pri tome je najviše mislio na Most bez čije ruke nema većine.

Ključne točke programa gradonačelnika Tomislava Šute za mandat 2025.-2029. STAMBENA POLITIKA 2025.: Definiranje gradskih lokacija i provedba natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije. 2026.: Ishođenje građevinskih dozvola i provođenje postupka javne nabave, odabir izvođača radova. 2027.: Izgradnja stanova i formiranje sustava najma i otkupa. 2028.: Dovršetak izgradnje stanova. 2029.: Useljenje prvih korisnika. PREDŠKOLSKI ODGOJ I VRTIĆI 2025.: Besplatni vrtići za sve predškolce. 2025.: Završetak izgradnje vrtića Pujanke i Kila. 2026.: Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola za početak gradnje novih vrtića (Stobreč, Mertojak, Sirobuja). 2026.: Osiguravanje besplatnih vrtića za svu djecu s područja grada Splita. 2026.: Izrada glavnog projekta za nadogradnju dječjeg vrtića u Srinjinama, Žrnovnici, Rusulici. 2028.-2029.: Usklađivanje vrtića s pedagoškim standardom za svu djecu. OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE 2025.: Osiguravanje besplatnih udžbenika za učenike srednjih škola s područja grada Splita. 2026.: Izrada glavnog projekta za izgradnju novih škola i dvorana na lokaciji Srinjine, Sirobuja i Kila. 2027.: Ishođenje građevinskih dozvola i provođenje postupka javne nabave za izgradnju škola i sportskih dvorana. 2027.-2029.: Završetak izgradnje škola i dvorana te prelazak na jednosmjenski rad. SKRB ZA STARIJE I IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE OSOBE 2025.: Definiranje gradskih lokacija i provedba natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije. 2026.: Ishođenje građevinske dozvole i provođenje postupka javne nabave i odabir izvođača radova. 2027.: Izgradnja centra za starije osobe i poludnevnih boravaka. 2028.-2029.: Otvaranje centra za starije osobe. OSOBE S INVALIDITETOM 2025.: Izrada prijedloga zakonskih izmjena, izrada rampi na definiranim lokacijama na području grada 2025.: Odabrana gradska lokacija i završetak idejnog rješenja i provedba natječaja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za autizam. 2026.-2027.: Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih zajednica. BRANITELJI 2025.-2027.: Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za stambene zajednice. 2026.-2027.: Postupak javne nabave i odabir izvođača radova za izgradnju stanova. 2028.: Izgradnja Muzeja Domovinskog rata. KULTURA 2025.: Priprema dokumentacije i projekata. 2028.: Osnivanje Muzeja sporta u novouređenom prostoru. 8. SPORT I INFRASTRUKURA – SASTANAK S MINISTARSTVOM TURIZMA I SPORTA RH S CILJEM REALIZACIJE I DEFINIRANJE ROKOVA KOMPLETNE OBNOVE STADIONA POLJUD 2026.: Izrada kompletne projektno tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za projekte: kompletna obnova Poljuda, proširenje nogometne škole HNK Hajduk, izgradnja Športskog centra Stobreč, cjelovita obnova Športskog centra Gripe, rekonstrukcija Parka mladeži kao multifunkcionalna cjelina. 2027.: Provedba postupaka javne nabave i odabir izvođača radova. 2027.-2028.: Intenzivna gradnja. 2028.: Domaćinstvo i organizacija Europskih sveučilišnih igara. 2029.: Završetak izgradnje infrastrukture. INFRASTRUKTURA I GUP 2025.-2026.: Izmjene GUP-a. 2025.-2029.: Izgradnja garaža: Sućidar – izgradnja garaže kapaciteta 653 parking mjesta Sustipan – izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole Ravne njive – dovršetak izgradnje garaže kapaciteta 509 parkirnih mjesta Kukuljićeva ulica – izrada projektno tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole Jeretova ulica – izrada projektno tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole Papandopulova ulica – dovršetak građevinskih radova Blatine – nakon postupka uklanjanja toplane provest natječaj za idejna rješenja za izgradnju garaža s dodatnim sadržajima Mertojak –priprema projektno tehničke dokumentacije za nadogradnju postojeće garaže u Doverskoj ulici te izgradnja nove garaže u Odeskoj ulici na lokaciji postojeće garaže Split 3 – izgradnja garaže s igralištem u Ulici Rikarda Katalinića Jeretova za koju je izdana lokacijska dozvola, izrada glavnog projekta i ishođenje dozvola. Pojišan – izrada projektno tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole Perivoj Ane Roje – izgradnja garaže s igralištem za koju je izdana građevinska dozvola Stari plac – priprema projektno-tehničke dokumentacije Spinut – izrada projektno tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola za novu garažu u Rendićevoj ulici ispod Obrtničko tehničke škole te novu garažu u Jobovoj ulici na lokaciji postojeće Sustipan – dovršiti projektno-tehničku dokumentaciju i izgraditi garažu Varoš – Kragićeva poljana izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove garaže Stobreč – izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove garaže s igralištem i balotalištem kao popratnim sadržajima Svačićeva – izrada projektno tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole 2025.: Izmjena zakona o cestama. 2025.-2027.:Izgradnja garaža i izgradnja Park & Ride (Lovrinac). 2026.-2028.: Izgradnja cesta: Vukovarska, Put iza nove bolnice, Manđerova, Zajčeva. ZAHVATI NA POLUOTOKU Manđerova ulica – spajanje s Vukovarskom ulicom preko Bihaćke ulice s ciljem povećanja protočnosti prometne mreže u centru grada Zajčeva ulica – probijanjem navedene ulice ostvarit će se kontinuitet četverotračne prometnice od Spinčićeve ulice do Žnjanskih blizanaca s ciljem rasterećenja Poljičke ulice Proširenje prometnice u Ulici slobode (rekonstrukcija suženja) – širenjem dionice na dijelu od raskrižja s Vukovarskom ulicom do raskrižja s Mažuranićevim šetalištem značajno će se povećati kapacitet kritičnog odsječka trase i preusmjerit će se dio prometa koji sada izbjegava navedenu dionicu zbog gužve Proširenje dijela Velebitske ulice – proširit ćemo Velebitsku ulicu na dijelu između Dubrovačke ulice i Ulice slobode. Rekonstrukcijom bi se povećala fluktuacija vozila Izgradnja spoja ulice Put Supavla i ulice Put Glavičina – izgradnjom navedene ulice omogućilo bi se vozilima s Trga Hrvatske bratske zajednice, Ulice Hrvatske mornarice i centra grada izbjeći raskrižje kod „Kroma“ i preusmjere se na prometni pravac Put Supavla – Hercegovačka ulica (opcija Solinska ulica, Zagorski put, Mejaši) Izgradnja podvožnjaka na križanjima Ulice Domovinskog rata s Dubrovačkom ulicom i križanju Domovinskog rata s Ulicom slobode ZAHVATI NA PERIFERIJI GRADA Proboj Vukovarske ulice do Stobreča

Rješavanje križanja TTTS – Stobreč ZAHVATI U NADLEŽNOSTI HRVATSKIH CESTA Pokretanje postupka izrade projektno-tehničke dokumentacije kako bi se izgradio most Split – Kaštela kao najkraći ulaz na splitski poluotok s autoceste i Tunela „Kozjak“ Ishođenje potrebnih dozvola za projekt rekonstrukcije i dogradnje državne ceste Zagorskog puta u suradnji s Hrvatskim cestama Projekt rekonstrukcije i dogradnje državne ceste Solinska ulica zajedno s Hrvatskim cestama i Lučkom upravom Split pokrenuti postupak ishođenja projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola Kružno raskrižje na samoj granici Split-Solin (Meterize) Rekonstrukcija Poljičke ulice (od raskrižja s Trondheimskom ulicom do raskrižja s Ulicom slobode) Izgradnja četvrtog kraka raskrižja Ulica Zbora narodne garde i Domovinskog rata u Splitu – proboj prema Mall of Split centru te povezivanja gradskog kotara Mejaši Izgradnja raskrižja s cestom za rodilište kao drugi alternativni ulaz u KBC Split Izrada projektne dokumentacije izvanrednog održavanja kolnika državne ceste dionica od križanja s Ulicom slobode do Zagrebačke ulice u gradu Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za realizaciju izgradnje raskrižja Ulica Zbora narodne garde – Poljička ulica – Lovački put u Splitu 2027.-2028.: Novi GUP i prostorni planovi. PARK-ŠUMA MARJAN 2025.: Donošenja plana upravljanja park šumom Marjan. 2026.-2029.: Sadnja i uređenje, bioraznolikost, čistoća, električni prijevoz. ŠKVER I KOPILICA 2025.: Kopilica – provest urbanističko arhitektonski natječaj. 2025.-2026.: Započeti pregovore s nadležnim ministarstvom, DORH-om i Brodosplitsom oko korištenja dio prostora. 2026.: Priprema natječajne dokumentacije za AI centar Škver. 2027.: Provođenje postupka javne nabave, odabir izvođača radova i izgradnja AI centra. INFRASTRUKTURA I BESPLATNI PRIJEVOZ 2025.: Uvođenje besplatnog javnog prijevoza za sve učenike i studente s prebivalištem u Splitu 2025.: Sastanak s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture s ciljem ishođenja potrebnih suglasnosti i projektiranje željezničkog terminala 2026.: Nabava električnih autobusa financiranih EU sredstvima 2026: Realizacija željezničkog transporta Zračna luka Split – Split 2027.: Modernizacija željezničkog putničkog transporta Split-Zagreb

Hoće li se formirati Vijeće? Sutra ipak - teško...

Možda će već sutra biti formirano novo Gradsko vijeće Grada Splita, ali je vjerojatnije da do toga ipak neće doći i da će se to dogoditi tijekom ljeta. Do tada, Tomislav Šuta će još neko vrijeme ostati u neizvjesnosti. Podsjetimo, ako se sutra ne formira Vijeće, nova sjednica mora se sazvati u roku od 30 dana. Ako ni tada ne dođe do dogovora, slijedi treći pokušaj. Ako i on propadne – ide se na prijevremene lokalne izbore.