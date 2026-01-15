Donesena nova odluka o odabiru izvođača sanacije šume na Marjanu

Grad Split donio je novu odluku o odabiru izvođača radova na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan, odnosno izvođenju šumarskih radova, proizlazi iz službenog dokumenta potpisanog 14. siječnja 2026. godine.

Postupak javne nabave proveden je kao otvoreni postupak, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 765.500 eura bez PDV-a.

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda gospodarskog subjekta JAVOR, obrt za šumarstvo i usluge, vlasnika Tomislava Kodžomana iz Sinja. Vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 566.400 eura bez PDV-a, odnosno 708.000 eura s PDV-om.

Grad Split primjenjuje rok mirovanja, a protiv ove odluke moguće je izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Odgovorna osoba naručitelja navedena u dokumentu je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Radovi na sanaciji Marjana odnose se na uklanjanje posljedica vjetroloma i obnovu šumskog područja, s ciljem očuvanja sigurnosti, okoliša i prirodne vrijednosti jedne od najvažnijih zelenih zona grada Splita.