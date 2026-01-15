Close Menu

NAKON PONIŠTENE ODLUKE Kada konačno kreće sanacija Marjana? Dogradonačelnica Dorčić: "Očekujemo uskoro odluku o odabiru izvođača radova"

Krenulo je, pa je stalo. Sad će opet započeti obnova Marjana
Matea Dorčić

Kako smo ranije objavili, odnosno od ranije je poznato, da je krenula dugoočekivana sanacija Marjana – pa je potom stala. Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru u natječaju koji je trebao omogućiti nastavak radova na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan.

Prema rješenju DKOM-a donesenom u Zagrebu 18. prosinca 2025. godine, poništava se odluka o odabiru od 30. listopada 2025. u otvorenom postupku javne nabave pod brojem objave 2025/S F02-0010876, čiji je predmet "sanacija vjetroloma u Park šumi Marjan – izvođenje šumarskih radova", a naručitelj je Grad Split.

Žalbeni postupak pokrenut je po žalbi Obrta za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović iz Karlovca, koji je u postupku bio zastupan po odvjetniku. DKOM je u konačnici odlučio da se odluka o odabiru mora poništiti, što u praksi znači da se postupak vraća korak unatrag i da Grad Split mora ponovno postupati u okviru javne nabave, zbog čega je i došlo do zastoja na terenu.

Osim toga, DKOM je Gradu Splitu naložio da žalitelju nadoknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 3.981,25 eura, i to u roku od osam dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama DKOM-a. U preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova odbijen je kao neosnovan.

Matea Dorčić

U međuvremenu, iz Grada Splita poručuju da bi odluka mogla stići vrlo brzo.

Matea Dorčić, dogradonačelnica Grada Splita je kazala: "Očekujemo uskoro, do sutra ili sutra, odluku o odabiru izvođača radova za sanaciju Marjana", kratko je danas izvijestila medije Matea Dorčić.

U svakom slučaju, uskoro bi, konačno, trebala početi stvarna i konkretna sanacija Park šume Marjan nakon velikog nevremena koje je načinilo ogromnu štetu "plućima Splita".

