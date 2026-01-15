NAKON PONIŠTENE ODLUKE Kada konačno kreće sanacija Marjana? Dogradonačelnica Dorčić: "Očekujemo uskoro odluku o odabiru izvođača radova"

Kako smo ranije objavili, odnosno od ranije je poznato, da je krenula dugoočekivana sanacija Marjana – pa je potom stala. Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru u natječaju koji je trebao omogućiti nastavak radova na sanaciji vjetroloma u Park-šumi Marjan.

Prema rješenju DKOM-a donesenom u Zagrebu 18. prosinca 2025. godine, poništava se odluka o odabiru od 30. listopada 2025. u otvorenom postupku javne nabave pod brojem objave 2025/S F02-0010876, čiji je predmet "sanacija vjetroloma u Park šumi Marjan – izvođenje šumarskih radova", a naručitelj je Grad Split.

Žalbeni postupak pokrenut je po žalbi Obrta za usluge u šumarstvu, vl. Drago Marjanović iz Karlovca, koji je u postupku bio zastupan po odvjetniku. DKOM je u konačnici odlučio da se odluka o odabiru mora poništiti, što u praksi znači da se postupak vraća korak unatrag i da Grad Split mora ponovno postupati u okviru javne nabave, zbog čega je i došlo do zastoja na terenu.

Osim toga, DKOM je Gradu Splitu naložio da žalitelju nadoknadi troškove žalbenog postupka u iznosu od 3.981,25 eura, i to u roku od osam dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama DKOM-a. U preostalom dijelu zahtjev za naknadu troškova odbijen je kao neosnovan.

U međuvremenu, iz Grada Splita poručuju da bi odluka mogla stići vrlo brzo.

Matea Dorčić, dogradonačelnica Grada Splita je kazala: "Očekujemo uskoro, do sutra ili sutra, odluku o odabiru izvođača radova za sanaciju Marjana", kratko je danas izvijestila medije Matea Dorčić.

U svakom slučaju, uskoro bi, konačno, trebala početi stvarna i konkretna sanacija Park šume Marjan nakon velikog nevremena koje je načinilo ogromnu štetu "plućima Splita".