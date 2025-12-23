Dok je čitala presudu, sutkinja je zaplakala: Ovako je obrazložena presuda ubojici iz OŠ Prečko

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nepravomoćno je na 50 godina zatvora osudilo L. M. (20) zbog teškog ubojstva djeteta nožem u Osnovnoj školi Prečko u prosincu prošle godine, četiri teška ubojstva u pokušaju i 50 kaznenih djela povrede djetetovih prava, piše Index.

Sud je utvrdio da je 19-godišnji L. M. ubio jedno sedmogodišnje dijete, teško ranio učiteljicu, teško ranio još troje djece te ugrozio svu ostalu djecu, njih 50, koja su tog prosinačkog dana 2024. bila na nastavi.

Mladić je u svojoj obrani izjavio da se ničega ne sjeća. Tvrdi da mu je dan ranije glas u glavi rekao da kupi nož, a nakon toga pamti samo buđenje u bolnici. No na osnovu iskaza svjedoka te snimki videonadzora sud je rekonstruirao njegov krvavi pohod. Ključno pitanje bilo je njegova ubrojivost, odnosno svijest o onome što je napravio.

Pitanje ubrojivosti

Vještaci su utvrdili da je bio smanjeno ubrojiv, ali ne bitno. To znači da je još uvijek imao svijest o svojim postupcima. To su vještaci zaključili iako je mladić tvrdio da je imao "black out" te da je, kada je čuo za događaj, znao da on to nije napravio. Bio je, tvrdi, siguran da on tako nešto nikada ne bi mogao napraviti. Sud u to nije povjerovao.

Nisu u obzir uzeti ni glasovi koje je navodno čuo jer vještakinje smatraju da nisu vjerodostojni. Zato i sud zaključuje da je mogao vladati svojom voljom.

Rekonstrukcija događaja

Tako je na snimkama videonadzora jasno zabilježeno da mladić stotinjak metara prije ulaska u školu, ispred zgrade u obližnjoj ulici, hoda mirno, staloženo, zastaje, do kraja ispija piće. Ambalažu baca u točno određeni kontejner, piše Index.

Potom normalnim hodom u crnoj odjeći dugih rukava i s rukavicama na rukama ulazi u školu, kreće se ujednačenim koracima, dobro je orijentiran u prostoru kojim se kreće, testira realitet prostora i vremena, skreće u hodnik desno gdje se više od 10 minuta skriva. Tu školu je i sam pohađao te je znao gdje se što nalazi, a da ni djeca ni učitelji ne očekuju takav događaj. Sud zaključuje da je očito čekao završetak odmora i početak nastavnog sata. Uslijedio je napad, a zatim odlazak iz škole.

Psihičko stanje i donošenje odluke

Sud je prihvatio mišljenje vještaka da su borderline sindrom koji je mladiću dijagnosticiran, te anksioznost i nezrelost mogli utjecati na motivaciju za napad. Iako se tog jutra trebao nalaziti u dnevnoj bolnici, dakle u ustanovi u kojoj može zatražiti pomoć, odlučio je to ne učiniti već otići u Osnovnu školu Prečko i tamo napraviti sve ono što mu je stavljeno na teret, zaključuje sud.

U obrazloženju je sud detaljno opisao ozljede koje je svojim žrtvama nanio. Djeca koja su preživjela napad još uvijek trpe posljedice.

Planirani napad

"Stoga, ovdje je riječ o događaju koji predstavlja teško, ničime izazvano nasilje prema bespomoćnim žrtvama, o planiranom ubilačkom pohodu. Naime, optuženik prethodno tog jutra prije odlaska u dnevnu bolnicu na liječenje uzima i očito kod sebe sakriva noževe i dva para rukavica, a kada ga otac ostavlja u dnevnoj bolnici iz nje odlazi i to upravo u osnovnu školu u kojoj se nalaze mala djeca i nenaoružane učiteljice koje nisu obučene za zaštitu djece ni sebe od fizičkog nasilja i koje u toj obrazovno-odgojnoj ustanovi takvo što ne očekuju", navodi se u obrazloženju presude.

Vijeće je zaključilo da je mladić doista planirao krvavi pohod. Naime, svega par mjeseci prije prosinca 2024. sedamdesetak puta je na internetu tražio riječ "knife" (eng. nož), "school" (eng. škola), "massacre" (eng. masakr), "sword" (eng. mač), "katana" koju je u dva navrata i pokušao kupiti putem interneta. Proučavao je napad koji je počinjen u osnovnoj školi u SAD-u 2012., i to animaciju i vremensku liniju tog događaja, utvrđeno je.

Nepoznati motivi

Stvarni motiv ipak se ne zna.

"Je li do toga došlo uslijed nerazvijenih radnih navika, manjka odgovornosti, smanjene empatije, sve kao posljedica njegovog življenja u virtualnom svijetu, života većim dijelom provedenog u internetskim igricama nasilnog sadržaja, praćenja kako sam navodi poznatog youtubera i fasciniranosti njegovim načinom da u nasilnoj ratnoj videoigri koristi samo nož i štit, te nalaženjem uzora u takvim, no i stvarnoj osobi koja je u prošlosti počinila strašni zločin, nikada sa sigurnošću neće biti utvrđeno.

Međutim, ukoliko postoji najmanja mogućnost da je tome tako, svatko od nas, svaki član ovog društva treba zastati i razmisliti o današnjem svijetu u kojem djeca odrastaju uz preveliki utjecaj negativnog, za njihov razvoj pogubnog, a iznimno lako dostupnog sadržaja te iznaći način kako te okolnosti mijenjati i promijeniti, sve radi zaštite ovog društva u cjelini", poručila je predsjednica sudskog vijeća Iva Lovreček Gradiški kojoj su, kako doznaje Index, tijekom presude i samoj potekle suze.

Posljedice zločina

Vijeće je zaključilo da je daleko najgora posljedica ovih djela smrt jednog izuzetno malog djeteta koje je bilo na samom početku svog životnog puta. To je dijete, navedeno je u presudi, lišeno života, odrastanja i budućnosti, dok su njegovi roditelji i bližnji nepovratno izgubili najveću dragocjenost u životu. Osim te najgore i najteže posljedice, još je troje djece pretrpjelo teške fizičke povrede, a učiteljica osobito teške tjelesne ozljede, dok je gotovo nezamislivo da će se od psihičkih posljedica optuženikovih radnji oni ikada u cijelosti oporaviti.

"Osim toga, ovaj, do tada u društvu u kojem živimo nezamisliv čin, ostavio je trag i na društvo u cjelini te na svakog građanina ove zemlje. Naime, do 20. prosinca 2024. škole su, kao odgojno-obrazovne ustanove bile mjesta u koja su djeca odlazila bez straha, bezbrižno stjecati znanja i vještine, mjesta u koja su roditelji upućivali svoju djecu uvjereni da su tamo sigurna, mjesta bez zaštitara i metalnih detektora.

Ovim događajem djeci je ograničena sloboda kretanja, oduzeto pravo na mirno i sigurno obrazovanje, a osjećaj sigurnosti ne samo djece i svih djeci bliskih osoba, već i svakog građanina ovog društva nepovratno je promijenjen, pri čemu je ovaj događaj utjecao na sigurnosne protokole u čitavom odgojno-obrazovnom sustavu, koji svakodnevno podsjećaju djecu, roditelje, učitelje i sve djelatnike u školstvu da njihova sigurnost nije neupitna", rekla je sutkinja.

Presuda

Kao olakotna okolnost uzeti su u obzir počiniteljeva dob i nezrelost, dok je sve ostalo otegotno, pa je dobio 50 godina zatvora što je, smatra sud, poruka i njemu, ali i društvu u cjelini.