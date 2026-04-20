Dojave o bombama uznemirile škole u Splitsko-dalmatinskoj županiji, policija na terenu. Oglasio se Šuta, evo što kaže

Tijekom jutarnjih sati više škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimilo je dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, potvrđeno je iz policije. Prema dostupnim informacijama, na službene e-mail adrese većeg broja obrazovnih ustanova stigla je elektronička pošta istog sadržaja, u kojoj se navodi da je u školama postavljena eksplozivna naprava.

Policija provodi preglede i sigurnosne mjere

Odmah po zaprimanju dojava, policijski službenici izašli su na teren te započeli s provjerama svih navedenih lokacija. U tijeku su pregledi školskih objekata, kao i provođenje svih potrebnih sigurnosnih mjera i radnji kako bi se utvrdila vjerodostojnost dojava te osigurala sigurnost učenika i djelatnika. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske za naš portal poručuju kako se postupa po svim zaprimljenim informacijama.

"Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje", kazali su iz PU splitsko-dalmatinske.

Šuta: "To nije način, pogotovo ne prema školama"

Na cijeli slučaj osvrnuo se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je osudio ovakve dojave i poručio da se s takvim stvarima ne smije poigravati. "To nije dobro i to nije način! Svatko tko se tim stvarima bavi to treba osuditi. Ako se netko želi poigravati, to nije način, pogotovo ne prema školama, ustanovama", kazao je danas Šuta.

Policija nastavlja s pregledima i utvrđivanjem svih okolnosti slučaja, dok su škole obuhvaćene dojavama pod posebnim mjerama opreza. Više informacija očekuje se nakon dovršetka policijskih provjera.