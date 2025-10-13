Dobro otvorite oči ako idete u ovaj vodeći dizajnerskih outleta u Europi. Oglasila se Uprava: "Iskreno nam je žao zbog nesretnog incidenta. Nije pod našom izravnom kontrolom"

Nakon što je na portalu Dalmacija Danas objavljeno iskustvo čitateljice koja je opisala neugodan i uznemirujući događaj u Designer Outletu Noventa di Piave pokraj Venecije, stigao je službeno očitovanje uprave centra McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet.

Podsjetimo, čitateljica (podaci poznati redakciji) opisala je kako su u subotu, usred bijelog dana, njoj i njezinom društvu ukradene vrijedne stvari iz automobila dok su nakratko bili u trgovini.

Čitateljica navodi da je nakon kupovine preparkirala automobil ispred hotela Base i nakratko otišla u drugu trgovinu. Kada su se vratili, u vozilu su zatekli potpuni nered: nestali su svi kupljeni artikli, osobne stvari, pa čak i koferi. Pretpostavljaju da su lopovi koristili daljinski za otključavanje automobila jer na autu nije bilo znakova klasične provale.

Stigao odgovor iz Uprave outleta

Iz McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outleta poručuju da im je žao zbog neugodnosti koje su doživjeli posjetitelji te ističu da svakodnevno ulažu velike napore kako bi svim gostima pružili sigurno i ugodno iskustvo.

- Iskreno nam je žao zbog nesretnog incidenta koji su prijavili gosti koji su posjetili naš centar radi kupovine. Svaki dan u potpunosti smo posvećeni osiguravanju sigurnog i ugodnog iskustva za sve posjetitelje. Kao jedan od vodećih dizajnerskih outleta u Europi, koji okuplja brojne prestižne brendove i svakodnevno prima tisuće kupaca, svjesni smo da se, nažalost, izolirani incidenti ponekad mogu dogoditi - poručili su iz uprave centra.

Dodaju kako njihov sigurnosni tim neprekidno radi na terenu i 'u svakom trenutku djeluje punim kapacitetom kako bi zaštitio dobrobit svih gostiju u zajedničkim prostorima centra'.

- Ono što se događa izvan granica outlet sela, kao u ovom slučaju, nažalost nije pod našom izravnom kontrolom i spada u nadležnost lokalnih javnih vlasti. Ipak, s njima održavamo stalnu suradnju kao dio našeg šireg opredjeljenja za sigurnost - stoji u odgovoru.

Iz centra također napominju da incident nije prijavljen njihovu timu za korisničku podršku (Guest Services) u trenutku kada se dogodio.

'Posebno smo zahvalni našim hrvatskim gostima'

- Da smo bili obaviješteni, učinili bismo sve što je u našoj moći da odmah pomognemo, u okviru naših mogućnosti, uz razumijevanje da se službene prijave moraju podnositi nadležnim tijelima. Ovdje u Noventi di Piave, budući da se radi o manjoj jurisdikciji, lokalna policija tijekom državnih praznika radi s manjim brojem djelatnika, što je izvan našeg utjecaja - poručuju.

U upravi naglašavaju kako su takvi događaji iznimno rijetki u njihovoj regiji, koja se “smatra jednom od najmirnijih i najgostoljubivijih u Italiji'.

- Posebno smo zahvalni našim hrvatskim gostima koji nas redovito posjećuju u velikom broju i pokazuju veliku odanost. To nam daje sigurnost da je iskustvo koje nastojimo pružiti u cjelini prepoznato i cijenjeno i od njihove strane- naveli su iz centra.

Na kraju dodaju kako, iako ne mogu promijeniti ono što se dogodilo, ostaju usmjereni na pružanje najbolje moguće usluge i sigurnosti posjetiteljima.

- Ako osobe pogođene incidentom žele stupiti u kontakt s nama, bit će nam zadovoljstvo posebno ih pozdraviti ako odluče ponovno posjetiti naš outlet u budućnosti - zaključuje se u odgovoru uprave centra McArthurGlen Noventa di Piave na upit našeg portala.