Naša čitateljica dijeli šokantno iskustvo s lokacije gdje Hrvati masovno hrle po luksuzne brendove: "Riječ je o uhodanoj praksi. Bilo bi jako korisno ako biste mogli objaviti upozorenje"

Dok se u Designer Outletu u Noventi di Piave danas održava Fashion Festival i očekuje se veliki broj posjetitelja, stiglo je upozorenje za sve koji planiraju dolazak iz Hrvatske: 'lopovi svakodnevno operiraju na parkingu na parkiralištima'.

Jedna čitateljica opisala je kako su jučer, usred bijelog dana, njoj i njezinom društvu ukradene vrijedne stvari iz automobila dok su nakratko bili u trgovini.

Čitateljica navodi da je nakon kupovine preparkirala automobil ispred hotela Base i nakratko otišla u drugu trgovinu. Kada su se vratili, u vozilu su zatekli potpuni nered: nestali su svi kupljeni artikli, osobne stvari, pa čak i koferi. Pretpostavljaju da su lopovi koristili daljinski za otključavanje automobila jer na autu nije bilo znakova klasične provale.

- Pozvali smo policiju, no rekli su nam da ne rade nakon 19 sati i da nemaju nijednu slobodnu patrolu te da dođemo sutra ujutro u postaju. U hotelu su nam potvrdili da se takve pljačke događaju svakodnevno, ali da policija po tom pitanju ništa ne poduzima iako na parkingu postoje kamere na kojima se sve može vidjeti. Ispred istog hotela drugim gostima razbijeno je staklo od auta i na taj način je izvršena pljačka.

Dakle, riječ je o uhodanoj praksi kojom lopovi svakodnevno operiraju po parkingu.

Bilo bi jako korisno ako biste mogli objaviti upozorenje kako bi ljudi bili svjesni rizika i izbjegli ovakve neugodne i skupe situacije koje im mogu upropastiti cijeli vikend te nanijeti financijsku štetu - napisala nam je čitateljica.

Upit smo uputili upravi trgovačkog centra i lokalnoj policiji, a njihove odgovore objavit ćemo čim ih zaprimimo.