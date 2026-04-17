Naša policija razotkrila dobro organiziranu skupinu: 'Pali' zbog zlatarnice, a onda otkriveno da su opljačkali Finu

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 44, 45 i 47 godina, od kojih jedan (47-godišnjak) ima i državljanstvo Republike Srbije.

Istraživanjem je utvrđeno da su 8. svibnja 2025. na području Črnomerca počinili kazneno djelo razbojništva na štetu financijske agencije. Uz to, sumnja se da su 44-godišnjak i 47-godišnjak počinili i kaznena djela krivotvorenja isprave te neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Također, 44-godišnjak i 47-godišnjak uhićeni su 13. ožujka 2026. neposredno nakon počinjenja razbojništva u zlatarnici u trgovačkom centru na Ljubljanskoj aveniji. Daljnjim kriminalističkim istraživanjem povezani su i s razbojništvom u poslovnici Financijske agencije, u kojem je sudjelovao i 45-godišnjak, uhićen 15. travnja 2026. godine.

Utvrđeno je i da su dva dana prije razbojništva 44-godišnjak i 45-godišnjak tijekom noći na području Novog Zagreba otuđili osobni automobil te registarske pločice s drugog vozila na području Trnja. Otuđene pločice montirali su na vozilo kojim su 8. svibnja 2025. u jutarnjim satima krenuli u počinjenje razbojništva. U cijelom planu koristili su i drugo vozilo u vlasništvu 47-godišnjaka.

Maskirani fantomkama, šilt kapama i kapuljačama te odjeveni u pretežno crnu odjeću, 44-godišnjak i 47-godišnjak ušli su u poslovnicu, dok ih je 45-godišnjak čekao u vozilu. Zaposlenicama su zaprijetili pištoljima, zaštitarku prisilili da legne na pod te su iz blagajne i sefa otuđili oko 20.000 eura. Novac su stavili u torbu te se udaljili prema ranije pripremljenom vozilu, u kojem ih je čekao 45-godišnjak.

Nakon toga su se zajedno odvezli prema drugom vozilu u vlasništvu 47-godišnjaka. Tim vozilom 47-godišnjak i 44-godišnjak odvezli su se s otuđenim novcem, dok se 45-godišnjak udaljio u ranije otuđenom vozilu, koje je kasnije parkirao pored obližnjih stambenih zgrada, gdje je unutrašnjost vozila poprskao vatrogasnim aparatom kako bi prikrio tragove.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 20.000 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 44-godišnjak i 47-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, a 45-godišnjak naknadno 16. travnja 2026. godine. Kaznena prijava podnesena je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.