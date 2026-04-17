Bolje je od mlijeka u kavi, ali malo tko ga pije: Pomaže crijevima, kolesterolu i kontroli apetita

Ovo piće osvaja kafiće i društvene mreže. Evo što stoji iza trenda 'oleato' i kome on zapravo može koristiti, kako za zdravlje crijeva, tako i za zdravlje srca.

Oleato je kombinacija klasičnog espressa ili lattea s malom količinom ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Ključno je odabrati visokokvalitetno ulje - hladno prešano, nerafinirano, bogato prirodnim antioksidansima.

Ovaj neobičan dvojac kombinira stimulirajuće učinke kofeina s blagotvornim učincima zdravih masti. Iako se na prvi pogled može činiti kao kulinarska ekstravaganca, ovo piće dobiva sve više pristaša, piše N1 BiH.

Zašto postaje popularan?

Kombinacija kave i maslinovog ulja nije slučajnost. Stručnjaci ističu da takvo piće može donijeti brojne zdravstvene prednosti. Mononezasićene masne kiseline u maslinovom ulju pomažu u regulaciji razine kolesterola, čime podržavaju zdravlje srca, navodi Aktivni.

Polifenoli, prirodni biljni spojevi, imaju protuupalna svojstva. S druge strane, masti, u kombinaciji s kofeinom, stabiliziraju razinu energije, poboljšavaju koncentraciju i pružaju dulji osjećaj sitosti, što može smanjiti grickanje između obroka.

Vitamini i minerali u jednoj šalici

Dodatak maslinovog ulja značajno povećava nutritivnu vrijednost kave. Ovaj napitak osigurava vitamin E, snažan antioksidans, vitamin K, koji podržava zgrušavanje krvi, kao i polifenole i manje količine kalija i željeza.

Njegovi sastojci mogu pozitivno utjecati na metabolizam i stabilizirati razinu šećera u krvi.

Za koga je najbolji izbor?

Kava s maslinovim uljem može biti posebno korisna za ljude s užurbanim načinom života kojima je potrebna stalna energija tijekom cijelog dana.

Preporučuje se i osobama na dijetama s niskim udjelom ugljikohidrata i onima koji žele smanjiti unos grickalica.

Redovita konzumacija oleata može podržati koncentraciju, poboljšati mentalne performanse i olakšati kontrolu apetita.

Kako ga pripremiti kod kuće?

Za pripremu kave s maslinovim uljem nije potrebna posebna oprema. Sve što trebate učiniti je skuhati svoju omiljenu kavu, po mogućnosti espresso, i dodati žličicu ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Za bogatiji okus možete dodati mlijeko na biljnoj bazi, cimet ili malo meda.

Tko bi ga trebao izbjegavati?

Oleato nije piće za svakoga. Osobe s osjetljivim probavnim traktom, pacijenti s bolestima jetre ili gušterače i oni koji pate od gastroezofagealnog refluksa trebaju biti oprezni.

Za neke ljude kava s dodanom masnoćom može imati laksativni učinak, posebno na početku konzumiranja ovog napitka, stoga je važno to uzeti u obzir i biti spreman na takve simptome, prenosi N1.