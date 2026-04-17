FOTO Zanimljiv prizor u centru Splita: Dres Varteksa na tiramolu u Getu

U samom centru Splita, u srcu geta, na jednom je tiramolu osvanuo dres Varteksa – kultnog varaždinskog kluba koji je godinama bio sinonim za stabilan, gospodski i ozbiljan nogomet.

Nekadašnji prvoligaš obilježio je hrvatsku ligu s čak 21 sezonom u eliti, triput je bio treći u prvenstvu, pet puta finalist Hrvatskog kupa, igrao je zapaženu Europu, stigao do četvrtfinala Kupa pobjednika kupova 1999. i 2001. izbacio Aston Villu iz Kupa UEFA. Nakon teških financijskih problema, promjene identiteta i gašenja starog kluba, navijači su 2011. obnovili ime Varteks, a danas taj klub nastupa u SuperSport Drugoj NL.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz fotografiju, jedan Splićanin napisao je poruku na društvenim mrežama koju prenosimo u cijelosti:

"Jedna iz rubrike - dva stara Varteksova i jedan novi Posinkovićev u kolekciji!

Bedasto bi bilo nabrajat uspjehe Varteksa i kazivat šta je Varteks hajdučkon navijačkon puku...

A di su one suze na sjeveru kad in nismo pustili pa je Dinamo odnija titulu ili di je ona radost kad smo ih dobili i osvojili titulu mi? Zališno bi bilo spominjat srčani Heereveern i njihovu Europu, kad smo za njih, ka da smo Stonsi, plakali i smijali se. Ma je Varteks, ka i tvornica, po kojen su mu nadili ime, tribalo uništit, ka i sve lipe, pitome, pozitivne priče. Sad je Varaždin dio Familija grupacije, zalizan i hladan. I dalje pitomo gostovanje i drugo ništa više...

Ono o čemu nije zališno pričat, je to kako je mali Posinković uspija. Bija je u Hajduka, a bija je tamo, jerbo ne pada jabuka daleko od stabla. Cila je familija u balunu. I bija bi i danas da nije zakaza naš obrazovni sustav, di ga je skupina starijih delikvenata, koja veze sa školon nemaju, ali su isprid i po školi radili zvizdarije, dobro nagazila, jerbo šta će on, kad već oni ne mogu!? A oni mogu, pročitali ste, samo zube lomit i to kad su u čoporu.

I da skratimo, kako je ćaća bija dovoljno priseban i iskusan, on namisto da je uzea čakiju i iša se bost prvo s roditeljima, pa onda s dicon, tražija je zaštitu sustava. I kad je vidija da ni Hajduk, a ni škola neće stat u obranu maloga, skupija ga je i odveja u drugu sredinu, puno pitomiju, koja ga je objeručke primila.

Sad je trenutno u Varaždinu, odakle smo dobili dres uz pomoć naše Tajnice, pa će u kolekciju s ova dva starija, a oće li momak u Reala ili u Vinogradara kasnije, manje je bitno. Bitno da je osta neokrznut i da radi ono šta voli.

Posinkovići, fala jin, samo naprid jako."