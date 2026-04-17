"Žao nam je zbog neugodnosti": Stigla dojava o bombama, centri ispražnjeni u nekoliko minuta

Opet drama u metropoli

Kako smo i ranije pisali, u Zagrebu su danas evakuirani posjetitelji i zaposlenici iz više trgovačkih centara nakon dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama.

Evakuiraju se ljudi iz tri zagrebačka centra. Netko je dojavio da se tamo nalaze bombe



Oglasili su se iz Arena Centra putem Facebooka: 

- Zbog dojave o mogućoj prijetnji, Arena Centar je preventivno evakuiran kako bi se nadležnim službama omogućilo provođenje svih potrebnih provjera.

Briga za sigurnost posjetitelja i zaposlenika apsolutni je prioritet Arena Centra i u ovakvim situacijama djelujemo brzo i odgovorno.

Žao nam je zbog neugodnosti koju su doživjeli svi koji su se zatekli u centru.

Zahvaljujemo svima na razumijevanju i suradnji.

O svim daljnjim informacijama, uključujući ponovno otvaranje centra, pravovremeno ćemo obavještavati putem naših službenih kanala - izvijestili iz Arena Centra putem Facebooka.

