Prijeti li Splitu 'napuljski scenarij'? Regionalni centar Lećevica neće biti dovršen prije 2028. godine, a Karepovac 'puca'

U organizaciji HSLS Splita održan je okrugli stol sa temom gospodarenja otpadom u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji kako bi se dobili odgovori i ponudila rješenja na pitanje gospodarenja otpadom u Splitu i županiji u vremenu gdje su popunjeni kapaciteti odlagališta Kerepovac a gdje regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica neće biti dovršen prije 2028. godine.

Riječ je o aktualnoj i životnoj temi, jer gospodarenje otpadom danas nije samo komunalno pitanje, nego i važno razvojno, okolišno i financijsko pitanje za građane, lokalne jedinice i cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju.

Na okruglom stolu sudjelovali su Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita, Aleksandra Anić Vučinić, predsjednica hrvatske udruge za gospodarenje otpadom, Ivan Vukorepa, direktor Regionalnog centra čistog okoliša-Lećevica, Robert Podrug, direktor Regionalnog centra Bikarac, Vlado Pehar, direktor Čistoće Split, Toni Grbavac-Garac, načelnik općine Proložac, Lada Terzić, potpredsjednica HSLS-a, Dražen Pejković, arhitekt i urbanist te Josip Pavlović, predsjednik ekološke udruge Ekologija grada, te brojni građani kao i vijećnici Gradskog vijeća Grada Splita Hrvoje Bašić iz HSLS-a i Jakov Prkić iz Direkta.

Na stručnom skupu o unapređenju sustava gospodarenja otpadom istaknuta je potreba za daljnjim ulaganjima u infrastrukturu te jačanjem suradnje između lokalne samouprave, struke i nadležnih institucija.

Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, naglasio je kako je nužno nadograditi postojeću infrastrukturu, prvenstveno kompostane i sortirnice, te dovršiti izgradnju centara za gospodarenje otpadom. Prema procjenama, za te će svrhe biti potrebno osigurati dodatnih 300 milijuna eura. Također je istaknuo kako Fond, u suradnji s Gradom Splitom, intenzivno radi na pronalasku rješenja kojim bi se odlagalište Karepovac koristilo u naredne dvije do tri godine, odnosno do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita, istaknula je kako Grad razmatra izgradnju sortirnice i kompostane, uz naglasak na nužnost revizije postojeće cijene komunalne usluge odvoza otpada kako bi sustav bio dugoročno održiv.

Aleksandra Anić Vučinić naglasila je kako bi struka trebala imati ključnu ulogu u određivanju načina postupanja s otpadom, umjesto politike, što je, kako je istaknula, često slučaj u praksi. Posebno je upozorila na neučinkovitost sustava u situacijama kada izostaje politički kontinuitet.

Ivan Vukorepa, direktor Regionalnog centra čistog okoliša, pojasnio je proces izgradnje CGO Lećevica te najavio kako se očekuje da će centar biti u potpunosti operativan do kraja 2028. godine.

Lada Terzić istaknula je kako je do izgradnje CGO Lećevica nužno pronaći alternativno rješenje za zbrinjavanje otpada, oko kojeg je potrebno postići politički konsenzus. Podsjetila je kako je HSLS-a već predlagao vlastita rješenja, ali i izrazili podršku nastojanjima Grada Splita i Fonda da provedu sve potrebne mjere kako bi se izbjegao tzv. “napuljski scenarij”.

Robert Podrug upozorio je na potrebu pojednostavljenja cijelog sustava, istaknuvši kako u praksi dolazi do povećanja količina otpada, što dodatno opterećuje sustav. Naglasio je i potrebu korekcije cijena usluge, posebice u kontekstu povećanih troškova rada i nedostatka radne snage.

Vlado Pehar, novi direktor Čistoće Split, istaknuo je potrebu financijske konsolidacije poduzeća, poboljšanja uvjeta rada te unapređenja organizacije prikupljanja otpada kako bi sustav bio učinkovitiji.

Dražen Pejaković, arhitekt i urbanist, naglasio je kako urbanistički razvoj proizlazi iz dugogodišnjih odluka gradskih vlasti koje su u proteklih četrdeset godina odredile smjer i način postupanja s otpadom, uključujući i lokaciju odlagališta Karepovac.

Josip Pavlović Nije iznenađujuće da je svijest građana na niskoj razini kada i gradske vlasti u proteklih 60-ak godina nisu dale dovoljnu važnost temi gospodarenje otpadom . Međutim sada je ključno, s obzirom na situaciju u kojoj se Split nalazi, da se u partnerskom odnosu s građanima i potpuno transparentnoj komunikaciji, bez fige u džepu, proba naći model da se uspostavi sustav gospodarenja otpada koji će pomoći da Split dočeka CGO Lećevicu.

Toni Grbavac-Garac istaknuo je potrebu za jačanjem edukacije i kvalitetnije komunikacije s građanima, naglasivši kako su upravo lokalne zajednice često suočene s izazovima u rješavanju problema divljih odlagališta. Posebno je upozorio na prepreke vezane uz neriješene zemljišno-knjižne i imovinsko-pravne odnose, koje značajno otežavaju njihovu sanaciju.

Na kraju okruglog stola nakon provedene rasprave , sudionici su se usuglasili kako je za dugoročno održiv sustav gospodarenja otpadom nužno paralelno ulagati u infrastrukturu, osigurati politički kontinuitet donošenja odluka i unaprijediti organizaciju te financijsku održivost komunalnih poduzeća. Poseban naglasak stavljen je na dovršetak ključnih projekata poput CGO Lećevica, uz pronalazak prijelaznih rješenja do njegove uspostave kako bi se izbjegli krizni scenariji. Istaknuta je i potreba jače uloge struke u donošenju odluka, kao i pojednostavljenja sustava uz prilagodbu cijena stvarnim troškovima i tržišnim uvjetima. Uz to, naglašena je važnost edukacije građana ali i mjera kažnjavanja kao odgovor na neodgovorno ponašanje građana ali pravnih i fizičkih osoba.