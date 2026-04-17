Sjećate se bake Ane? O njoj je pričala cijela Hrvatska, a sada je oduševila cijelu bolnicu: Donijela je litru rakije da nazdrave

U Općoj bolnici Gospić liječnici su obavili iznimno zahtjevan operativni zahvat na 81-godišnjoj pacijentici Ani, kojoj je uklonjena ogromna tumorska masa teška više od 36 kilograma.

Riječ je, prema riječima liječnika, o vjerojatno najvećem tumoru operiranom u Hrvatskoj.

Četiri sata borbe za život

Zahvat koji je trajao oko četiri sata izveo je tim predvođen kirurgom, uz sudjelovanje brojnih stručnjaka bez kojih ovakav pothvat ne bi bio moguć, otkrio je Darko Milinović, specijalist ginekologije u OB Gospić.

U operaciji su sudjelovali dr. Pećina, anesteziolog dr. Ibradžić, medicinske sestre i instrumentarke J. Vlašić, J. Devčić, A. Ratković, M. Mrkonić, kao i anesteziološki tehničari T. Špoljarić i M. Šikić.

Sada se Milinović ponovno oglasio na Facebooku.

- Sjećate se bake Ane? To je baka što smo joj izvadili tumor od skoro 40 kg. Evo je na kontroli. Baka kao cura,došetala sama do odjela. Donesla i litru rakije..kruškove,da nazdravimo. Kaže baka trebat će vam nakon tolikih operacija - napisao je Milinović na Facebooku.