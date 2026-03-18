Operiran najveći tumor u Hrvatskoj. "36 kilograma lakša za četiri sata, potpuno je ispunjavao trbušnu šupljinu"

U Općoj bolnici Gospić ostvaren je izniman medicinski uspjeh – pacijentici, poznatoj kao baka Ana, operativnim zahvatom uklonjen je tumor težak više od 36 kilograma, koji je u potpunosti ispunjavao trbušnu šupljinu. Riječ je, prema riječima liječnika, o vjerojatno najvećem tumoru operiranom u Hrvatskoj.

Četiri sata borbe za život

Zahvat koji je trajao oko četiri sata izveo je tim predvođen kirurgom, uz sudjelovanje brojnih stručnjaka bez kojih ovakav pothvat ne bi bio moguć, otkrio je Darko Milinović, specijalist ginekologije u OB Gospić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U operaciji su sudjelovali dr. Pećina, anesteziolog dr. Ibradžić, medicinske sestre i instrumentarke J. Vlašić, J. Devčić, A. Ratković, M. Mrkonić, kao i anesteziološki tehničari T. Špoljarić i M. Šikić.

"Bez kolega i tima kojem sam bio na čelu to ne bi bilo moguće", istaknuto je nakon operacije.

Posebno je naglašeno kako je baka Ana imala mogućnost operirati se u većim kliničkim centrima, no odlučila je povjerenje dati upravo liječnicima u Gospiću.

"Hvala joj na povjerenju", poručio je operativni tim, ističući kako je upravo to povjerenje dodatna motivacija za ovakve zahtjevne zahvate.

Podrška uprave i medicinskog osoblja

Velika zasluga pripisuje se i ravnateljici bolnice, dr. Čubelić, koja kontinuirano pruža potporu u opremi i razvoju bolnice.

Također je istaknuta važna uloga medicinskih sestara i primalja, predvođenih glavnom sestrom S. Adžijom, koje svakodnevno brinu o pacijentima – od poroda do najzahtjevnijih operacija.

Rezultat koji oduševljava

Rezultat operacije je impresivan – pacijentica je u samo nekoliko sati ostala bez čak 36 kilograma, što je liječnik slikovito opisao riječima:

"Na slici možete vidjeti kako je baka Ana izgledala prije, a kako poslije operacije. 36 kilograma lakša za 4 sata… to je dijeta."