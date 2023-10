DESET GODINA BEZ TROGIRSKOG SLAVUJA Na današnji dan preminuo je Vinko Coce: "Zvonila su zvona u čast trogirskog Pavarottija"

Danas se obilježava deseta godišnjica smrti legendarnog trogirskog slavuja Vinka Coce.

Coce je kao miljenik dalmatinske publike, Torcide i Hajduka ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njegove pjesme i danas su veliki hit, a njegova prerana smrt sve je rastužila.

Podsjetimo, Vinko Coce je nakon višemjesečne bitke s teškim dijabetesom i povišenim krvnim tlakom preminuo 27. listopada 2013. godine u splitskom KBC-u.

Donosimo dio "Zapisa i sjećanja Gorana Pelaića" posvećen Vinku Coci:

Prošlogodišnje »pasike« nisu bile puka slučajnost, dokaz je i ovogo­dišnji »Split ’93«, na ko­jemu je poznati tenor klape »Trogir«, Vinko Coce, osvojio Grand Prix split­skih Prokurativa. Ovoga puta učinio je to sam, bez pomoći lijepe sugrađanke Tomy.

Do skromnog trogirskog težaka Vinka Coce, tre­nutno najpopularnije zvijezde hrvatske estrade, nije lako doći. Njegov produ­cent i skladatelj Nenad Ninčević pokušava dozi­rati njegove medijske istupe, pa je va­ljalo iskoristiti neke davne »kredite« i prijateljstvo s Ninčevićem. Dakako, kao povod, zgodno se uklopila najnovija pobjeda na »Splitu«, koju su mnogi prognozirali.

- Malo nezgodno piše u novinama da sam očekivao pobjedu. Po pjesmi »Sićaš li se lungomare« nadao sam se nekoj nagradi, ali ne tako visokoj. Potrebno je najprije bilo testirati pu­bliku. Sad vjerujem da je nagrada opravdana – veli Coce, ne skidajući osmijeh sa svoga lica.

Dugo godina ste bili pri­sutni na Splitskom festi­valu s klapom »Trogir«. Jeste li imali solističkih ambicija?

- Prošle godine sam na­stupio na »Splitu« kao de­bitant, i to s kolegicom Tomy, s kojom sam u duetu otpjevao pjesmu Nenada Ninčevića »Da je meni s tobom kroz pasike«. Osvojili smo drugu na­gradu stručnog žirija, a pjesma je bila najizvođenija skladba protekle go­dine. Na splitskim festivalima sam nešto više od dva­deset godina. Pjevao sam u klapi i pratio poznate pje­vače, od Miše, Olivera, Ljupke… Želio sam se iska­zati i kao solist, ali ljubav prema klapi to nije dozvo­ljavala. Ta veza s estra­dom nastala je prošle go­dine, prije »pasika«, i kao što znate, uspješno se razvija.

Kako to da ste se "dali u ruke jednom rockeru“?

Vrijeme tenora

- Nenad Ninčević je poznat kao dugogodišnji vođa grupe »Tutti frutti«, ali isto tako i kao vrhunski pisac tekstova i skladatelj. On ima dušu za lijepu pje­smu. Ako bi izbrisali sve ono što je napisao prije mene (a ne bi trebalo), onda je s ovih nekoliko pjesama dalmatinskog opusa i miljea, već sebi osigurao mjesto među najista­knutijim hrvatskim sklada­teljima. Ja volim pjevati samo kvalitetne pjesme, nešto poput ove posljednje s kojom sam postigao pun uspjeh.

Dakako, sad se očekuju tragovi i na vinilu?

- Upravo sam jučer do­bio informaciju iz Croatia recordsa da će ovih dana moja ploča biti na tržištu. I to nakon četiri mjeseca od potpisanog ugovora s njima. Negdje u ožujku sam predao cjelokupni materijal i ja sad strpljivo čekam red. Očekujem tu svoju prvu solističku ploču u koju je uloženo dosta truda i na kojoj je radio ci­jeli tim, od Nene Ninčevića, Joška Banova, mog prijatelja Petra Zankija i ostalih ljudi, a posebice od ton-majstora i snimatelja Ivice Čovića Pipa. Svi smo očekivali kako će to biti jedan boom na našoj estradi, posebice na dalma­tinskom području. Pošto ja nisam bio poznati estradni pjevač, čekao sam taj red u Croatiji. Nakon ovoga što se zbilo na »Splitu« vjerujem da će se za nekoliko dana naći u prodavaonicama.

Trogir je mali grad u kojemu se svi mještani poznaju. Kako su Vas prih­vatili kao estradnu zvi­jezdu?

- Na Festivalu sam na­stupio druge izlučne večeri, a narednog dana i u finalu. Svi moji prijatelji i rodbina bili su u gledalištu. Imao sam ove godine veliku podršku prijatelja, rodbine i cijeloga grada. One večeri kada sam pobijedio, 80 po­sto Trogira nije spavalo. Kasnije su čak i zvona zvo­nila i vozili su auti oko grada. Očekivali su kako ću odmah doći. Međutim, to nije bilo moguće, pa smo tako zatulumarili u jednoj od splitskih konoba sve do zore.

Čini se da dolazi ponovno vri­jeme tenora?

- Tenora je jako malo, ali mislim da šansu imaju samo oni koji lijepo pjevaju. U studiju svatko može pjevati, ali je vrlo te­ško naći nekoga tko lijepo pjeva.

Tko su Vam uzori?

Trio snova

- Nedavno sam pročitao izjavu u novinama moga miljenika Pavarottija: „Osim nas trojice ne postoji više ni jedan tenor na svi­jetu!“ Stalno pratim što Domingo, Carreras i Pavarotti rade u svijetu. Oni su fanta­stični!

Ali vjerojatno nisu čuli za Trogir?

- Za Trogir sigurno znaju! Ako doživim, daj Bože, da nastupim pred 600 tisuća ljudi, kao što su oni to napravili u New Yorku, onda ću biti najsret­niji čovjek na svijetu. Oni su trojka snova i najbolje je ne uzimati njihova sveta imena u usta.

Pjevaju li i drugi iz Vaše obitelji?

- Moja obitelj je velika. Nemamo neku tradiciju ve­likih i obrazovanih pjevača. Mi smo težačka fameja u kojoj sam se i ja rodio. Išao sam putem svoga pokojnog oca koji mi je bio uzor u svemu. Bio je tih i miran čovjek, iskren i pošten. Vje­rujem kako sam mnoge nje­gove osobine naslijedio. Svi u mojoj porodici dobro pjevaju. Od pokojnog dide do dice – svi imaju sluha. Kad se ljeti nađemo zaje­dno, onda lipo zapivamo pod odrinom, ili navečer uz teću brujeta.

Volite jesti?

- Mislim da se to može zaključiti iz priloženog.

Rekli ste da ste iz te­žačke obitelji. Radite li u polju?

- Mi imamo dosta toga, a dosta sam i naslijedio. Sada to treba održavati. Imam i bačve koje treba svake godine napuniti, jer šteta ih je baciti. Ja sve ra­dim i najdraže mi je kad sam u polju, a uživam ići i na more.

Zapjevate i u polju?

- A je, dikod i zapivan. I zato mi bude dobro vino!

Za vrijeme Festivala »otvorena« je kladionica po pitanju Vaših godina. Koliko zapravo imate go­dina, ako nije tajna?

Djevojčica s ružom

- Zašto bi to bila tajna? Svi misle da imam znatno manje godina. Stari sam magarac i imam 38 godina. Ne igraju ulogu godine. Ja sam tek sazrio za pjevanje.

Mislite li da su to prave godine za početak?

- Noge neću pokazivati, a ni haljinice. Imam solidno iskustvo stečeno u klapi. Tek sam sad vidio koliko se lakše može živjeti na estradi ako se ima nekoga iskustva. Klapsko pjevanje uvijek ide uživo, a na estradi se djeluje putem play backa ili preko ma­trica iza kojih se možeš malo i sakriti.

Jeste li na Prokurativama pjevali »uživo«?

- Nisam! Organizatori su predvidjeli da svi pjevaju uživo, a da glazba ide preko matrica. Kasnije se odu­stalo od te nakane. Neki su se bunili, neki nisu. Samo je Radojka Šverko pjevala uživo. Zašto bih ja riskirao? Znate, tu je i tehnika u pita­nju. Ako to nije uvjerljiva snimka onda će i TV-prijenos biti lošiji. Nakon pro­glašenja pobjedničke pjesme, zapjevao sam uživo. Bilo je malo štrapanja, ali kad se javio i orkestar, onda je to na nešto i sličilo.

Kad smo ponovno »načeli« temu Festivala, recite tko je ona mala djevojčica kojoj ste poklo­nili ružu?

– Iznenadila me je. Je­dnostavno se pojavila na sceni, tražeći od mene ružu. Ganulo me je. Ože­njen sam već 14 godina i nemam djece. Djevojčica je bila tako slatka. Došla je po ružu i zaslužila je.

Planova, vjerujem, imate dosta. Otkrijte nam neke?

- Točno je, ima ih dosta. Najvažnije mi je da tim s kojim radim ostane zajedno. Uskoro započinjemo raditi na novim materija­lima jer jedna ploča nije ni­šta. Jedna pjesma isto tako ne čini puno toga. To je više kao promocija čovjeka. Na­kon moje prve ploče koju željno očekujem, radit ćemo na »talijanskim stva­rima« . Vjerojatno ćemo od­mah krenuti sa snimanjem. Dakako, na talijanskom je­ziku, a napravit ćemo je­dan test za njemačko tržište na njemačkom jeziku. Vjerujem da će mi u među­vremenu ostati dosta vre­mena za moje prijatelje i suprugu. Naravno, neću za­pustiti ni moje vinograde. I tamo moram pjevati jer je tada znatno bolje!

Ne vje­rujete? Dođite nakon jematve pa se uvjerite!