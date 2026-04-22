Dekanica Veleučilišta u Kninu otkrila planove nakon integracije sa splitskim sveučilištem, poznato što čeka studente

Kako je Dalmacija Danas već izvijestila, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih krajem ožujka donijelo je odluku o pripajanju Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu Sveučilištu u Splitu. Riječ je o potezu koji dolazi nakon višegodišnjeg pada interesa za studiranje u Kninu i sve izraženijih problema s popunjavanjem upisnih kvota.

Što će ova odluka znači za studente i zaposlenike te hoće li svi postojeći studijski programi u Kninu ostati nepromijenjeni, pojasnila nam je deknica Veleučilišta ‘Marko Marulić’ u Kninu, dr.sc. Marijana Drinovac Topalović.

Što integracija znači za studente i zaposlenike

“Zaprimili smo Odluku Ministarstva o statusnoj promjeni Veleučilišta. Po završetku procesa pregovaranja i upisom statusne promjene u nadležni trgovački sud, Ustanova postaje sastavnica Sveučilišta u Splitu. Kad će ista nastupiti, nismo u mogućnosti prognozirati s obzirom na potrebne predradnje. U tom slučaju, Sveučilište preuzima obveze prema studentima i zaposlenicima. Studenti uredno nastavljaju studirati po programu koji su upisali, a zaposlenicima se mijenja poslodavac, ali ne mijenjaju se stečena prava iz radnog odnosa”, objašnjava Drinovac Topalović.

U kontekstu najavljenih promjena i prelaska Veleučilišta u Kninu u novi institucionalni okvir otvorilo se niz pitanja o sudbini postojećih studijskih programa – hoće li automatski dobiti status sveučilišnih, hoće li se mijenjati ili čak seliti iz Knina.

Hoće li studiji ostati u Kninu

Dekanica umiruje buduće studente i naglašava kontinuitet.

„Stručni studiji Veleučilišta u Kninu, po upisu statusne promjene, nastavljaju se izvoditi u Kninu“, ističe, jasno dajući do znanja da nema planova za njihovo gašenje ili preseljenje.

Dodaje i kako mjesta za zabrinutost nema ni kada je riječ o kvaliteti i relevantnosti studijskih programa.

„Pozivamo sve zainteresirane buduće studente da upišu naše studijske programe jer će kod nas dobiti praktično i primjenjivo znanje te će, odmah po završetku studija, biti spremni za tržište rada.“

Programi se, kako pojašnjava, kontinuirano prilagođavaju.

„Studijski programi revidiraju se sukladno internim aktima i važećim zakonima te dorađuju sukladno potrebama tržišta. Na isti način se izrađuju i novi studijski programi.“

Iz njezinih odgovora proizlazi kako se promjene neće provoditi naglo niti na štetu studenata, već kroz postupne prilagodbe usklađene s realnim potrebama tržišta rada, uz zadržavanje Knina kao ključne lokacije izvođenja studija.

Koje benefite donosi integracija

Govoreći o očekivanim učincima integracije, dekanica naglašava kako se ona vidi prvenstveno kao prilika za daljnji razvoj, a ne samo formalna promjena statusa.

“Sveučilište u Splitu vrlo je ugledno i uspješno. Očekujemo pozitivan ishod integracije u smislu razvojnih prilika za naše studente i zaposlenike”, kazala nam je Marijana Drinovac Topalović.

Sa Sveučilišta u Splitu kratko su poručili kako su trenutačno u tijeku aktivnosti vezane uz integraciju.

„U ovom trenutku provode se potrebne aktivnosti vezane uz integraciju. Važno je istaknuti da se kontinuirano održavaju razgovori i dogovori između uključenih strana kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje koje će biti u interesu studenata, zaposlenika i šire akademske zajednice. Konačni model i dinamika pripajanja bit će definirani nakon završetka svih potrebnih konzultacija i procedura, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena“, kazali su nam sa splitskog sveučilišta.

Podsjetimo, Veleučilište „Marko Marulić“ protekle je godine nudilo upis na pet studijskih programa, no interes maturanata bio je iznimno nizak. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na ljetnom upisnom roku bilo je slobodno 85 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je tek deset kandidata. Na jesenskom roku dodatno ih je upisalo još 13.

Pad interesa nije kratkotrajan trend. U posljednjih pet godina broj studenata smanjen je za više od 50 posto, odnosno s 297 u akademskoj godini 2021./2022. na svega 144 u aktualnoj godini. Popunjenost upisnih kvota na ljetnom roku pala je ispod 10 posto, što je najniža razina među svim veleučilištima u Hrvatskoj.