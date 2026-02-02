David Mandić: "Jeb**e koliko nas ima". Evo kako mu je publika odgovorila

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, koji se održava danas s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Danas sam ko nov, danas bih mogao još jednu utakmicu odraditi", rekao je David Mandić. "Bog je tu uz nas, trud se isplati, broncu smo donijeli u Hrvatsku, hvala vam što ste došli u velikom broju podržati nas", dodao je. "Jebote koliko nas ima", viknuo je, a publika je odgovorila sa "Zovi, samo zovi".

"Mi smo ratnici, gladijatori, koji se bore za svoju zemlju da bi osvojili nešto", kaže.