Danas napokon otvorena prometnica u Muću, nakon nekoliko dana kaosa!

Nakon višednevnih problema u prometu i privremene obustave zbog nevremena, prometnica u Muću ponovno je puštena u funkciju. Time se normalizirao promet preko državne ceste D56, gdje se već mjesecima odvija sanacija mosta Zmijavac, a mještani i vozači napokon su odahnuli nakon dana zastoja i nesigurnih uvjeta na terenu.

Dramatična večer na prometnici

Kako je Dalmacija Danas pisala prije nekoliko dana, teško kišno nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć i velik dio Dalmacije umalo je završilo tragedijom. Na privremenoj prometnici postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac dvije djevojke automobilom su upale u nabujali potok, nakon što ih je iznenadila snažna bujica vode i potpuno prekrila kolnik.

Prema riječima očevidaca, prizor je bio iznimno dramatičan. Djevojke su završile u vodi, a situacija bi se vrlo lako mogla oteti kontroli da u blizini nisu bili vatrogasci koji su odmah priskočili u pomoć.

Sanacija mosta traje već mjesec dana, a promet je preusmjeren preko privremene prometnice, uz semaforsku regulaciju i ograničenje za vozila do 7,5 tona. No, mještani su još ranije upozoravali da ovakva organizacija prometa stvara velike probleme, osobito u izvanrednim vremenskim uvjetima.

"Nema ni reda ni rasporeda. Hrvatske ceste šalju ljude zaobilazno preko Zelova, a ljudi se gube jer nema znakova, a nema ni signala za navigaciju. Ljudi izluđuju, pomogli su domaći", poručivali su tada naši čitatelji, opisujući kaos koji je pratio radove i privremenu regulaciju.

Načelnik Bebić: "Najvažnije je da nije bilo tragedije"

Načelnik općine Muć Mate Bebić izjavio je nakon incidenta da se šteta i problemi s prometnicom trebaju sanirati u najkraćem mogućem roku te da je situacija mogla završiti znatno gore.

"Polovica nastave održala se za djecu koja su mogla doći. Općina je sada doslovno 'prepolovljena', ali nadam se da će sutra sve biti riješeno. Sve je moglo završiti puno gore, najvažnije je da se tragedija nije dogodila", rekao je Bebić.