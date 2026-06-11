Krećete iz kuće? Prije polaska bacite pogled na kartu: Evo kako trenutno 'diše' promet u Splitu

Jutarnja prometna špica ponovno je donijela pojačan intenzitet prometa na najopterećenijim gradskim prometnicama u Splitu i okolici.

Prema podacima Google Traffica, najveće gužve bilježe se na prilazu gradu iz smjera Kaštela. Promet se usporeno odvija već od područja Metroa, a kolone se nastavljaju prema Širini. Pojačan promet zabilježen je i na istočnom ulazu u grad iz smjera Podstrane, gdje vozači također moraju računati (što zasigurno već znaju!) na sporiju vožnju do raskrižja sa skretanjem za Žrnovnicu.

Unutar grada gužve su prisutne na Ulici Domovinskog rata u smjeru centra, kao i na Poljičkoj cesti prema gradu, gdje je tijekom jutarnjih sati promet znatno intenzivniji nego inače.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i nešto više strpljenja te, ako su u mogućnosti, korištenje alternativnih prometnih pravaca kako bi izbjegli najopterećenije dionice.