FOTO Ovo je mućka zaobilaznica: ljudi se gube, znakovi zbunjujući

Teško kišno nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć, kao i velik dio Dalmacije, dovelo je do dramatičnog incidenta na privremenoj prometnoj premosnici postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56. Dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je iznenadila snažna bujica vode.

Prema riječima očevidaca, scena je bila iznimno dramatična. “Djevojke su upale ravno u potok, a u blizini su se, srećom, našli vatrogasci”, ispričali su svjedoci događaja.

Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice, reguliran semaforima i ograničen na vozila do 7,5 tona. No, mještani upozoravaju na ozbiljne probleme u organizaciji prometa.

“Nema ni reda ni rasporeda. Hrvatske ceste šalju ljude zaobilazno preko Zelova, a ljudi se gube jer nema znakova, a nema ni signala za navigaciju. Ljudi izluđuju, pomogli su domaći”, kažu nam čitatelji.

Načelnik općine Muć, Mate Bebić, kaže da bi već sutra šteta mogla biti sanirana.

“Polovica nastave održala se za djecu koja su mogla doći. Prema informacijama koje imam, do sutra bi sve trebalo biti sanirano i vraćeno u normalu. Sve je moglo završiti puno gore, najvažnije je da se tragedija nije dogodila. Općina je sada doslovno ‘prepolovljena’, ali nadam se da će sutra sve biti riješeno”, kazao je Bebić.