Bujica i privremena premosnica u Zagori skoro odnijele dva života. Oglasili se iz Hrvatskih cesta

Teško kišno nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć, kao i velik dio Dalmacije, kumovalo je nesreći koja se dogodila. Na privremenoj prometnoj premosnici, postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56, dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je zatekla bujica vode.

Svjedoci događaja ispričali su nam kako je situacija bila izrazito dramatična. Djevojke su upale ravno u potok, a u blizini su se, srećom, našli vatrogasci.

“Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice.”

Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice uz regulaciju semaforima i ograničenje do 7,5 tona. No mještani tvrde kako se to ograničenje masovno krši.

Upitali smo Hrvatske ceste o prometu preko privremene premosnice. Zanimalo nas je kako se kontrolira poštivanje ograničenja prolaska vozila teških iznad 7,5 tona, kao i raspolažu li informacijama o učestalim kršenjima tog ograničenja.

"Unatoč jasno istaknutim prometnim znakovima koji zabranjuju prolazak vozilima težima od 7,5 t, kao i informacijama objavljenima u medijima te povremenoj nazočnosti prometne policije, bilježimo da dio vozača ipak ne poštuje navedenu zabranu. Takvo ponašanje ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu i otežava održavanje privremene prometne regulacije na gradilištu", kažu nam iz Hrvatskih cesta.

Također smo ih pitali jesu li upoznati s navodima da su betonski blokovi koji trebaju označavati rubove premosnice pomaknuti zbog prolaska teških vozila te zašto nisu vraćeni ili dodatno osigurani.

"Betonski blokovi tipa New Jersey nisu konstruktivno pomaknuti zbog oštećenja, nego ih pojedini vozači teških vozila prilikom nedopuštenog prolaska odguruju izvan njihovog položaja. Ugovorni izvođač radova redovito ih vraća u ispravni položaj, no takvi potezi nesavjesnih vozača otežavaju izvođenje radova kao i održavanje normalnog odvijanja prometa na devijaciji", odgovor je Hrvatskih cesta.

Kažu nam da putem izvođača radova prate stanje i odvijanje prometa.

"Hrvatske ceste putem ugovornog izvođača radova kontinuirano prate stanje i odvijanje prometa na devijaciji te po potrebi poduzimaju dodatne mjere za omogućavanje nesmetanog odvijanja prometa. Napominjemo da je projektno rješenje devijacije konstrukcijski dostatno za uobičajene vremenske uvjete, međutim problem se pojavio zbog ekstremnih količina oborina koje su pale u vrlo kratkom vremenu, a čemu smo svjedočili proteklih dana."

Odgovorili su nam i na pitanje koji je okvirni rok za dovršetak radova, kao i jesu li prilikom projektiranja i izvedbe privremene premosnice provedene potrebne procjene rizika (posebno hidrotehničke i sigurnosne) te je li projekt izrađen u skladu s važećim standardima.

"Sva potrebna projektna rješenja, uključujući sigurnosne i hidrotehničke aspekte, izrađena su u skladu s važećim propisima te su usuglašena s nadležnim tijelima, uključujući Hrvatske vode. Trenutno je u tijeku detaljno ispitivanje stabilnosti i opsega oštećenja nasipa. Nakon što budu poznati rezultati ispitivanja, odredit će se točan opseg potrebnih radova i okvirni rok sanacije. Preliminarno je izvjesno da će biti potrebna djelomična sanacija nasipa."