VIDEO U Muću se mogla dogoditi tragedija: "Cure su zbog tuđe neodgovornosti upale u bujicu, sreća da su vatrogasci bili blizu"

Teško kišno nevrijeme koje je u utorak navečer pogodilo Muć, kao i velik dio Dalmacije, kumovalo je nesreći koja se dogodila. Na privremenoj prometnoj premosnici, postavljenoj zbog sanacije mosta Zmijavac na državnoj cesti D56, dvije djevojke upale su automobilom u nabujali potok nakon što ih je zatekla bujica vode.

Kako smo u međuvremenu kontaktirali nekoliko svjedoka događaja, priča nije onakva kakva se u početku činila. Prema riječima mještana koji su bili na mjestu događaja, situacija je bila iznimno dramatična:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Na premosnici je bilo pola metra bujice. Cure jednostavno nisu vidjele cestu, a tamo gdje su trebali bit betonski blokovi – njih više nije bilo. Upale su ravno u potok.”

Vatrogasci spriječili tragediju

Srećom, brzo su reagirali lokalni vatrogasci koji su se našli u blizini mjesta događaja.

“Da se tu nisu oni našli, bujica bi ih povukla. Izvukli su cure iz auta, osigurali vozilo da ga voda ne odnese, pozvali autodizalicu i izvukli auto iz bujice.”

Prema navodima očevidaca, djevojke su prošle bez težih ozljeda, ali su bile u šoku.

Premosnica zatrpana vodom, betonski blokovi završili u potoku

Radovi na sanaciji mosta Zmijavac traju već mjesec dana, a promet se odvija preko privremene premosnice uz regulaciju semaforima i ograničenje do 7,5 tona. No mještani tvrde kako se to ograničenje masovno krši.

“Kamioni i šleperi svaki dan prolaze, na stotine njih. Prolaze kroz crveno, prolaze usrid radova. Prije par dana jedan ili više njih odgurnili su betonske blokove u potok. Nitko nije došao to vratit.”

Kad su u utorak pale obilne kiše – čak 150 litara u 24 sata – situacija je eskalirala. Tri cijevi od 80 centimetara, koje služe kao odvod ispod premosnice, nisu uspjele primiti toliku količinu vode.

Betonski blokovi koji su završili u koritu dodatno su začepili protok.

“Koji je inženjer ovo projektirao?” pitaju mještani

Mućani su ogorčeni:

“Tri cijevi od 80 centimetara? Pa koje je to projektira? Kako Hrvatske ceste rade most baš u doba godine kad pada najviše kiše?”

Kažu, problem nije samo u konstrukciji – nego u tome što se, kako tvrde, godinama tolerira prolazak teških kamiona kroz mjesto, iako je to strogo zabranjeno.

“Zašto se tolerira teror kamiondžija kroz Muć? Zar se čeka da neko pogine?”

Više informacija objavit ćemo tijekom jutra.

Vozi se zaobilazano Vozače koji se kreću u smjeru Drniša iz Muća Gornjeg policija i lokalne službe upozoravaju na dodatni problem na prometnici kod crkve. Na tom je mjestu urušen most te je cesta zatvorena za sav promet. Prolaz je omogućen isključivo obilaznim pravcima. Prema Drnišu se trenutačno može jedino preko Zelova i Ogorja pa dalje na Postinje, ili alternativno rutom preko Vrlike. Vozačima se savjetuje pojačan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te praćenje situacije na terenu do ponovne uspostave normalnog prometovanja.