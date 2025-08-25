Dalmacija zavijena u crno: Danas je posljednji ispraćaj 24-godišnjeg Maria Marčića

U teškoj prometnoj nesreći izgubio je život 24-godišnji Mario Marčić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić. Mario je bio istaknuti član vatrogasne zajednice, poznat po svojoj hrabrosti i predanosti zajednici.

"Kolega, počivaj u miru Božjem… Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima. Laka ti bila hrvatska gruda koju si štitio. Obitelji i kolegama iskrena sućut.", objavili su njegovi kolege na Facebook stranici Vatrogasci 193.

Od njega se opraštaju kolege iz DVD-a Primošten dirljivom porukom:

"S neizmjernom tugom i boli javljamo da nas je prerano napustio naš kolega, prijatelj i zapovjednik – MARIO MARČIĆ -

mladi heroj i srce Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić.

Njegova predanost, hrabrost i nesebična ljubav prema zajednici ostavit će neizbrisiv trag u našim životima. Bio je više od zapovjednika – bio je brat, uzor i istinski borac za dobrobit drugih.

U ovom teškom trenutku izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Počivaj u miru, dragi naš brate. Tvoje ime i djela ostat će vječno upisana u našim srcima", objavili su iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Primošten.

Posljednji ispraćaj Maria Marčića održat će se u ponedjeljak, 25. kolovoza 2025. godine, s ispraćajem s gradskog groblja Kvanj u Šibeniku u 16 sati, dok će se glavni obred održati na mjesnom groblju Marijina Uznesenja u Mirlović Zagori u 17 sati.

Podsjetimo, policija je priopćila da se nesreća dogodila u petak navečer oko 23:10 na državnoj cesti D-8 u Šibeniku. Vozeći motocikl šibenskih oznaka, mladi vozač u oštrom zavoju izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine. Nakon slijetanja s kolnika udario je u parkirani automobil, potom u betonski zid, a motocikl se odbio i pogodio još jedno parkirano vozilo.

Unatoč brzoj intervenciji, Marčić je na mjestu nesreće preminuo od zadobivenih ozljeda.

Očevid je trajao do ranih jutarnjih sati, a promet je u međuvremenu bio zatvoren između čvorova Rokići i Meterize te preusmjeren na obilazne ceste. O svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.