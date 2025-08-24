U prometnoj nesreći poginuo Mario Marčić (24), zapovjednik DVD-a Unešić

Teška prometna nesreća odnijela je život 24-godišnjeg Maria Marčića, zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić.

Tu vijest s tugom je objavila Facebook stranica Vatrogasci – 193:

"Kolega, počivaj u miru Božjem… Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima. Laka ti bila hrvatska gruda koju si štitio. Obitelji i kolegama iskrena sućut."

Policija je priopćila da se nesreća dogodila u petak navečer oko 23:10 na državnoj cesti D-8 u Šibeniku. Vozeći motocikl šibenskih oznaka, mladi vozač u oštrom zavoju izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine. Nakon slijetanja s kolnika udario je u parkirani automobil, potom u betonski zid, a motocikl se odbio i pogodio još jedno parkirano vozilo.

Unatoč brzoj intervenciji, Marčić je na mjestu nesreće preminuo od zadobivenih ozljeda.

Očevid je trajao do ranih jutarnjih sati, a promet je u međuvremenu bio zatvoren između čvorova Rokići i Meterize te preusmjeren na obilazne ceste. O svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.