Dalić: "Ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva"

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine nakon pobjede 3:1 protiv Farskih otoka, kojom je ujedno potvrdila prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini. Bit će to sedmi nastup Vatrenih na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, s koje se dosad mogu pohvaliti srebrom iz Rusije te dvjema broncama – jednom iz Francuske 1998. i drugom iz Katara 2022. godine.

Nakon utakmice svoj komentar je dao izbornik Zlatko Dalić.

"Bila je ovo teška utakmica, na kraju smo slavili i opustili se. Težak je protivnik, vrlo nezgodna ekipa. Štogod smo napravili igrali smo s četiri braniča. Neću to više pokušavati, ja znam što me je ranije dovelo do Svjetskog prvenstva. Crna gora? Vidjet ćemo, želimo to pobijediti, želimo napraviti najbolje kvalifikacije u povijesti", kazao je izbornik Dalić nakon utakmice.

