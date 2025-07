"Da ste ga sad vidjeli, recimo tu da šeta, ne biste ga prepoznali": Evo kako Vesna Dragojević opisuje Olivera...

Sedam godina bez Olivera, a tuga zbog toga što više nije s nama najviše se osjeti u njegovoj Veloj Luci. Kod obiteljskog groba, u kojem je pokopan, jutros je pjevala klapa Kaše, a na grobu cvijeće i svijeće ostavljaju oni koji su ga voljeli.

Skroman, samozatajan i beskrajno talentiran – takav je bio Oliver, a najviše je uživao u svom mjestu, u Veloj Luci.

''Da ste ga sad vidjeli, recimo tu da šeta, ne biste ga prepoznali. Pustio bi bradu, jeo parizer s kruhom ujutro, imao bi kapu na glavi'', rekla je njegova udovica Vesna Dragojević za IN Magazin.

Bio je kao i ovi Lučani koje sad možete vidjeti.

Lučani mu ovih dana odaju počast, i ne samo oni. Mnogi su ljudi došli i sinoć na predstavljanje Oliverova posljednjeg albuma s nikad objavljenim pjesmama.

Album je gotov već četiri godine. To smo nekako izabrali i rekli: to je naš album. To su sve demo snimke koje bi on nekako izabrao.''

''Oliver je dok je bio s nama otpjevao sve moje skladbe u demo verziji. "Dolaziš" je otpjevao 2010. godine, a prije par godina sam sve te skladbe objedinio na jedan nosač zvuka koji je dospio u obitelj Dragojević'', dodaje Vinko Barčot, skladatelj.

Olivera više nema, ali pjesme koje je posljednje snimio oduševile su i njegove kolege.

''Ma nema tu što reći. Kad znaš da su to njegove demo snimke... Demo snimke su ono – dođeš i malo otpjevaš. Ali kad to čuješ, onda ti je jasno zašto je Oliver najveći pjevač kojeg smo ikad imali'', kaže Marko Tolja.

Album nosi naziv "Dolaziš", po pjesmi koju je napisao Vinko Barčot.

''Mislim da obitelj nije pogriješila što je odabrala tu pjesmu.''

U Veloj Luci ovih je dana predstavljena i buduća Memorijalna zbirka ''Oliver Dragojević'' – prostor koji će čuvati njegovu glazbenu, osobnu i kulturnu ostavštinu. A toliko toga je ostavio.

''Ono što je on napravio u ovih 50 godina – to je stvarno nevjerojatno. Ja sam isto ostala zatečena svim tim podacima. On da je vidio te podatke, rekao bi: "Ovo ne govorite o meni, nisam to ja'', kaže Vesna za IN Magazin.

''Stvarno, on je išao, snimao... više nije znao ni što ni gdje. I duete... sve. Ne znam što bih rekla za Muzej, stvarno ne znam.'

Ovi dani teški su za obitelj Dragojević, ali su itekako svjesni interesa koji vlada među Oliverovom publikom da ga se sjete krajem srpnja svake godine.

''Mi se javljamo ovako samo ova četiri dana. Inače ne dajemo izjave, ali ova četiri dana netko mora govoriti pa dica mene šalju – "ajde ti, mama" – i onda provjeravaju što sam rekla.''

Večeras će Oliverove pjesme pjevati Nina Badrić, Tedi Spalato, Tolja, Rišpet, Petar Dragojević i mnogi drugi.

''Spremili smo jedan miks pjesama iz osamdesetih koje još nikad nismo otpjevali tu'', govori Tolja.

A ne fali Oliver samo danas, na godišnjicu njegove smrti. Nedostaje svaki put kad čujemo stihove kojima je opjevao i sreću i tugu života.