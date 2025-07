Mnogi se pitaju zašto se Trag u beskraju ne održava na Oliverov rođendan, evo što nam je otkrila Vesna Dragojević

I ove godine održava se tradicionalna manifestacija Trag u beskraju u Veloj Luci kojom se odaje počast Oliveru Dragojeviću. Sedam je godina otkad nas je napustio, ali on i dalje živi kroz svoje pjesme.

Manifestacija je počela u subotu koncertom na trajektu Korčula koji povezuje Split i Velu Luku, a više od tri sata nisu bila dovoljna njegovim obožavateljima koji su uglas s glazbenicima pjevali hit za hitom. Ne bi se bunili ni da je putovanje duže potrajalo.

Nakon koncerta na trajektu, u nedjelju je na rasporedu bilo predstavljanje koncepta Muzejske zbirke Oliver Dragojević.

Vrhunac manifestacije u čast velikana hrvatske glazbene scene održat će se 29. srpnja velikim koncertom na pontonu na rivi u Veloj Luci.

Nastupit će Nina Badrić, Tedi Spalato, Rišpet, Marko Škugor, Marko Tolja, klapa Kaše, Petar Dragojević, Miroslav Tadić, Yvette Holzwarth, Vlatko Stefanovski, Antonio Serrano i Eli Žuvela uz Simfonijski orkestar pod ravnanjem Alana Bjelinskog.

30.7. bit će održana Jazz večer- Miroslav Tadić, Yvette Holswarh, Vlatko Stefanovski - na pijaci ispred crkve sv. Josipa, a na istom mjestu dan kasnije "Dvi, tri riči- glumci Oliveru".

Razgovarali smo s Vesnom Dragojević. Zamolili smo je da nam komentira činjenicu da dio javnosti ne gleda s odobravanjem na sva događanja vezana uz ovu manifestaciju. Primjerice, neki smatraju da bi se ovo trebalo organizirati na datum Oliverovog rođenja.

"Da se radi na rođendan koji je 7.12. ne bi mogli ništa napravit. Radi se isključivo radi onog njegovog ispraćaja koji je bio kakav je bio i ovo je samo slijed i nadogradnja ispraćaja", kazala nam je.

Upitali smo je i je li zadovoljna budućom memorijalnom zbirkom.

"To su fascinantni brojevi. Da je on ovo vidio, rekao bi - ovo ste vi falili. On je to sve ležerno radio. Snimao je gdje je stigao, nije znao kome snima, šta snima. Ima 103 dueta, masu toga. Puno toga mi nismo ni znali nego je prof. Zoran Curić to volonterski skupljao i ispala je knjiga od 500 stranica. Nisam znala do večeras koliko je Porina dobio. Nije ni on znao. Koliko je tu autora, pjesama, svega, jednostavno ne može čovjek shvatit da je ovo samo dio", kazala nam je Vesna.

Je li se bilo teško odvojiti od nekih predmeta?

"Ja sam zatvorila oči. Došla sam doma i rekla sam - ovo moram maknit da spasim sebe. Rekli su mi - kako si mogla? Mogla sam u tom momentu dok mi još nije došlo do glave. Rekla sam i večeras da kasnije ništa od toga ne bi mogla, ne bi mogla ući u sobu. To je na kraju ispalo 300 predmeta, sve njegove očale - ja ništa nisam bacala. On bi me pitao - di su one moje očale od prije tri godine? Došlo bi mu na pamet. Dosta stvari je otišlo na aukcijama, i on sam je neke očale dao na aukcije. Tu je stvarno masu predmeta, primjerice njegov prvi klarinet iz srednje škole. Izbacili su ga s klavira pa je morao prijeći na klarinet. I tu je bio prvi u Hrvatskoj. 90 posto stvari ja nisam znala, primjerice koliko je pjesama bilo. Čovjek je na tome radio šest godina", otkrila nam je Oliverova supruga.