Čistoća najam parkinga kraj Spaladium Arene plaća 1.500 eura mjesečno. Evo što nam otkriva vršitelj dužnosti direktora

Kamioni Čistoće Split koji zbrinjavaju miješani otpad i papir iz centra grada odnedavno su privremeno smješteni na prostoru uz Spaladium Arenu u Zrinsko-frankopanskoj ulici. Kako otkriva vršitelj dužnosti direktora Čistoće Split Andrija Čaljkušić, prostor je unajmljen od Sportskog grada TPN, trenutno u stečajnom postupku, kojeg zastupa stečajna upraviteljica Natalija Mladineo.

"Čistoća Split i Sportski grad TPN u stečaju, zastupan po stečajnoj upraviteljici Nataliji Mladineo, sklopili su ugovor o najmu dijela parkirališnog prostora koji se nalazi uz Spaladium Arenu u Zrinsko-frankopanskoj ulici", kazao je Čaljkušić za Dalmaciju Danas.

Dva otvorena kontejnera za plastiku i biootpad

Prema njegovim riječima, najam tog prostora počeo je 22. srpnja, a mjesečna cijena najma iznosi 1.500 eura.

"Na tom prostoru se nalaze dva otvorena kontejnera za plastiku i biootpad, a na tom prostoru će do pronalaska boljeg rješenja biti i kamioni Čistoće Split za miješani otpad i papir", objasnio je direktor.

Otpad iz središta grada dopremat će se do te lokacije manjim vozilima, takozvanim mini Piaggio vozilima, gdje će se privremeno pretovarivati.

Nastavlja se raditi na pronalasku održivijeg i učinkovitijeg rješenja

"Oni će kad se napune odvesti miješani otpad na odlagalište otpada na Karepovac, a papir se odvozi u tvrtku Unijapapir u Solinu", dodao je Čaljkušić za Dalmaciju Danas.

Ovaj potez dolazi kao privremeno rješenje u situaciji kada Split još uvijek traži dugoročno prikladan prostor za logističku podršku zbrinjavanju otpada iz užeg gradskog područja. Čistoća Split, ističu iz tvrtke, nastavlja raditi na pronalasku održivijeg i učinkovitijeg rješenja za organizaciju svog voznog parka i pretovarnog sustava.