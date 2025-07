GLUHI TELEFON? Nazvali smo predsjednicu Gradskog kotara Grad. Prva je objavila da kamioni početkom srpnja sele s Đardina: "Očito je riječ o propustu bivše uprave Čistoće..."

Unatoč najavi da će 1. srpnja biti posljednji dan prisutnosti komunalnih kamiona Čistoće u samom središtu Splita, vozila su se i danas mogla zateći na poznatoj lokaciji kraj Đardina i dječjeg parka uz Galeriju umjetnina. Premda je javnosti putem društvenih mreža poručeno kako će kamioni biti uklonjeni do tog datuma, njihovo premještanje još nije u potpunosti realizirano.

Kako smo ranije pisali, ova promjena rezultat je višegodišnje borbe stanovnika splitskog Geta koji su se protivili pozicioniranju komunalne infrastrukture u srcu grada. Građani su posebno upozoravali na narušavanje vizualnog identiteta povijesne jezgre, povećanu buku, neugodne mirise i sanitarne probleme u zoni koja obuhvaća kulturne institucije i prostore namijenjene djeci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predizborno obećanje

Premještanje kamiona s Đardina na parkiralište uz Spaladium Arenu jedno je od ključnih predizbornih obećanja gradonačelnika Tomislava Šute. Riječ je o mjeri kojom gradska uprava želi poboljšati kvalitetu života stanovnika centra i stvoriti prikladnije uvjete za posjetitelje i turiste.

"1.7.2025. ove scene odlaze u povijest. Kamioni sele na parking Spaladium Arene. Sretno im u daljnjem radu na novoj lokaciji. Hvala, Tomislav Šuta", poručila je predsjednica Gradskog kotara Grad Lara Arapović Bonačić u objavi na društvenim mrežama, uz fotografije koje dokumentiraju stanje koje građani godinama kritiziraju – razbacani otpad, jata golubova i nehigijenske uvjete.

Privremeno rješenje dok ne stigne trajno

No čini se da nije sve tako bajno kako je ranije objavljeno u Facebook grupi u kojoj kominiciraju stanovnici Geta i stare gradske jezgre grada Splita. Iz tvrtke Čistoća Split danas su se oglasili priopćenjem u kojem potvrđuju kako je proces izmještanja kamiona u završnoj fazi.

"Sukladno dogovoru Gradske uprave i kotara Grad o izmještanju kamiona za pretovar otpada iz Đardina, Čistoća je poduzela potrebne korake kako bi se osiguralo privremeno rješenje. Na traženje stečajne upraviteljice, upućen je službeni zahtjev Sportskom gradu TPN u stečaju, vlasniku parkirališta ispred Spaladium Arene, za sklapanje ugovora kojim bi se omogućio privremeni pretovar otpada na toj lokaciji. Očekuje se skora realizacija ugovora, nakon čega bi se pretovar iz Đardina privremeno premjestio ispred Arene, do pronalaska trajnog rješenja", stoji u priopćenju.

Na čelu splitske Čistoće trenutno je vršitelj dužnosti direktora Andrija Čaljkušić, član HDZ-a, čija je funkcija privremena do raspisivanja javnog natječaja za stalnog direktora, najavljenog za rujan ili listopad ove godine.

Ranije danas smo ga kontaktirali, a on nam je samo kratko rekao da vjeruje da će rješenje doći vrlo brzo. "Čin dobijemo suglasnost, sve će biti riješeno. Nadam se da će se to dogoditi vrlo brzo, ali to sada nije u našoj moći", kratko je za Dalmaciju Danas otkrio Čaljkušić.

Nastavlja se muka u centru grada. Barem još neko vrijeme

Podsjetimo, Gradski kotar Grad već godinama upozorava na neprimjerenost lokacije komunalnih vozila u kulturno-povijesnom ambijentu. Njihovi predstavnici ovu su promjenu dočekali s optimizmom i pozdravili napore gradske uprave da se pronađe kompromisno rješenje koje uzima u obzir potrebe i građana i gradske komunalne službe.

Premještanje kamiona s Đardina predstavlja važan simboličan i praktičan iskorak u upravljanju javnim prostorom, osobito u kontekstu ljetne turističke sezone kada se Split suočava s pojačanim pritiscima na infrastrukturu.

Sve je to očito utjecalo na ishitrenu reakciju i objavu iz GK Grad. Očito u nadi da će odmah sve biti riješeno, došlo je do određenog gluhog telefona, a možda su se u međuvremenu promijenile neke stvari. Predsjednica Gradskog kotara Grad, Lara Arapović Bonačić, prva je svojim sugrađanima podijelila sretnu (komunalnu) vijest u poznatoj Facebook grupi Get Getanima i naglasila da će kamioni 1.7. biti premješten na lokaciju koja se nalazi u blizini Spaladium arene.

Mediji su objavili tu vijest, a na kraju se ispostavilo, kako smo ranije naglasili, da to ipak nije tako. Nazvali smo prvu ženu GK Grad te smo je pitali kako je došla do informacije da će kamioni 1.7. biti premješteni kod Spaladium arene.

"Ništa se nije promijenilo. Ja sam kao predsjednica Gradskog kotara Grad prije nekoliko dana obaviještena iz Grada Splita da od 1.7. kamioni odlaze iz Đardina u Spaladium arenu i to sam objavila u grupi stanara jer su ljudi svakodnevno slali slike smeća i prljavštine u Đardinu i pitali se 'kad će više?'. Tada nije bilo poznato da je potreban ugovor između Čistoće i firme u stečaju koja upravlja Spaladium arenom, tj. parkingom kojeg Čistoća koristi već od ranije, navodno za prikupljanje plastike. To je očito propust bivše uprave Čistoće i bivše vlasti, kojeg sadašnja vlast mora ispraviti, odnosno sklopiti taj ugovor, i onda će kamioni moći konačno preseliti. Nadam se da se ta procedura neće previše odužiti. Valjda su rekli 1.7. jer je tada stupio novi direktor na čelo Čistoće, pa zato taj datum", jasno je za Dalmaciju Danas kazala Arapović Bonačić.

Bilo kako bilo, Getani i stanari užeg centra grada Splita još će se neko vrijeme morati strpjeti.

Više o ovoj temi pročitajte na poveznicama ispod: