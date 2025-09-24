Čini se da je ispod ceste u Stobreču pronađeno nešto vrlo vrijedno. Dobra vijest za vozače od sutra

Mještani Stobreča od sutra će imati nešto lakše prometovanje. Naime, prema današnjoj obavijesti Mjesnog odbora Stobreč, od četvrtka u 12 sati bit će privremeno otvoren dio puta uz pekaru Bobis, čime će se omogućiti prometovanje prema Žnjanu – Put Orišac.

– Nakon iscrpnih razgovora s predstavnicima Vodovoda i kanalizacije te izvođača radova Strabaga, dobili smo jamstva da je ovo trenutno najbolje rješenje u interesu svih građana. Što se tiče ugradnje pokretnih semafora na uskoj dionici, što smo više puta tražili, još čekamo službeni odgovor. Vjerujemo da će uskoro biti postavljeni jer su nužni, posebno zbog kamiona koji tuda prolaze i uzrokuju gužve, – poručili su iz Mjesnog odbora.

Radovi se, podsjetimo, izvode u sklopu velikog Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, vrijednog više od 321 milijun eura, čiji je glavni cilj modernizacija sustava vodoopskrbe i odvodnje te bolja zaštita okoliša.

Što se pronašlo?

Kako doznaje Dalmacija Danas, na toj lokaciji pronađene su kamene ploče za koje postoji sumnja da bi mogle biti dio rimskog puta. Ministarstvo kulture zbog toga je bilo naložilo provođenje arheoloških istraživanja, što je privremeno odgodilo planirano osposobljavanje ceste.

Do tada, rov na mjestu nalaza bit će zatrpan kako bi se rasteretio promet, dok će se arheološki radovi nastaviti nakon što se završe prioritetne dionice na istočnoj strani Stobreča.

"Pronađene su kamene strukture, moguće zidići, i to nam stvara problem zbog ostalih radova koji će privremeno biti usporeni. Tim dijelom dijelom je bio ulaz u rimski logor i sada je pronađen jedan zidić koji datira od starina. Stručnjaci će ispitati nešto više i sami znadete da je cijeli Stobreč pun arheoloških nalazišta i tko god nešto iskopa, pronađe se nešto iz davnina", otkrio je predsjednik MO Stobreč, Vlado Tandara, za Dalmaciju Danas.

Mještani traže strpljenje i sigurnija prometna rješenja

Mjesni odbor apelira na građane da budu strpljivi i pridržavaju se privremene regulacije prometa. Posebno se naglašava potreba za postavljanjem semafora, koji bi trebali smanjiti gužve i povećati sigurnost na uskom dijelu prometnice.

Do završetka projekta, planiranog za kraj 2025. godine, prometna regulacija u Stobreču i dalje će se mijenjati ovisno o dinamici radova i nalazima na terenu.