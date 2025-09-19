Stobreč: Privremena regulacija prometa u Ulici Put svetog Lovre zbog velikih radova

U ponedjeljak, 22. rujna, započinju opsežni radovi u Ulici Put svetog Lovre u Stobreču u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 321 milijun eura, od čega najveći dio sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radovi, obuhvaćeni Ugovorom P1, uključuju izgradnju spoja sustava odvodnje južnog sliva Splita na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe te dogradnju podmorskog ispusta Stobreč, izvjestili su iz splitskog Vodovoda i kanalizacije.

Na potezu od križanja s državnom cestom D8 do priključka kampa i sportskog centra privremeno će biti potpuno zatvoren zapadni kolnik ulice Put svetog Lovre. Promet će se zato odvijati istočnim kolnikom u oba smjera.

– Radovi će se izvoditi u više faza kako bi se što manje ometao lokalni promet i svakodnevni život stanovnika. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i pridržavanje privremene regulacije – poručuju iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Planirano trajanje radova je do 1. prosinca 2025. godine.

Provedbom projekta, Split i Solin dobit će modernizirani sustav vodoopskrbe i odvodnje usklađen s najvišim europskim standardima, čime će se osigurati bolja kvaliteta vode i čišći okoliš za građane.