Usporeni radovi u Strobreču zbog novih arheoloških nalazišta. Nazvali smo predsjednika Mjesnog odbora: "Pronađeni su novi zidići…"

Radovi na zapadnoj strani Stobreča, ispod crkve prema Duilovu, privremeno su zaustavljeni zbog pronalaska arheoloških nalaza, izvijestio je Mjesni odbor Stobreč.

"Iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. obaviješteni smo da su se radovi morali zaustaviti zbog pronalaska arheoloških nalaza. Ministarstvo kulture naložilo je provođenje arheoloških istraživanja, što je onemogućilo da se cesta planirano osposobi do 22. rujna", stoji u priopćenju MO Stobreč.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predsjednik Mjesnog odbora Vlado Tandara pojasnio je da su od Vodovoda i kanalizacije zatražili hitno rješenje kako bi se rasteretio promet i spriječili kolapsi u mjestu. "Naš zahtjev je uvažen – rov na lokaciji arheološkog nalazišta bit će zatrpan, a arheološki radovi odgođeni dok se ne dovrše radovi na istočnoj strani, kod raskrižja s D8 uz teniske terene."

Tandara je također naglasio da, zbog kratkog roka, cesta ispod crkve neće biti puštena u promet prije ponedjeljka, 22. rujna. "Radovi na istočnoj strani počet će prema planu, također 22. rujna, jer ih izvođač ne može dodatno odgoditi bez velikih financijskih posljedica."

"Stobreč je pun arheoloških nalazišta"

Dalmacija Danas je kontaktirala predsjednika MO Stobreč Vladu Tandaru da nam malo detaljnije pojasni što je novo iskopano u Stobreču koji obiluje brojnim arheološkim nalazištima.

"Pronađeni su neki zidići u pronađeni i to nam stvara problem problem zbog ostalih radova koji će privremeno biti usporeni. Tim dijelom dijelom je bio ulaz u rimski logor i sada je pronađen jedan zidić koji datira od starina. Stručnjaci će ispitati nešto više i sami znadete da je cijeli Stobreč pun arheoloških nalazišta i tko god nešto iskopa, pronađe se nešto iz davnina", kazao nam je Tandara te je nadodao.

"Danas ću vidjeti kakva je situacija, bit ću na terenu, pa ćemo vidjeti kakva je situacija", naglasio nam je predsjednik MO Stobreč.

U svakom slučaju, Mjesni odbor Strobreč moli mještane za razumijevanje i strpljenje tijekom ponedjeljka, kada će obje strane privremeno biti zahvaćene radovima. "Prema najavi ViK-a, od utorka bi promet prema Duilovu trebao biti ponovno omogućen, čime će se značajno rasteretiti gužve u Stobreču", zaključuju iz MO Stobreč.