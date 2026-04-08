Cijene nafte naglo pale nakon Trumpove objave o prekidu vatre

Globalne cijene nafte zabilježile su snažan pad nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio uvjetni dvotjedni prekid vatre s Iranom.

Cijena brent nafte pala je za 5,8 posto i trenutno iznosi 103,42 dolara po barelu, dok je američka nafta zabilježila još izraženiji pad od gotovo 8,5 posto, spustivši se na 103,25 dolara.

Tržišta reagirala na smanjenje napetosti

Pad cijena dolazi kao izravna reakcija tržišta na smanjenje geopolitičkih napetosti na Bliskom istoku, osobito zbog važnosti regije za globalnu opskrbu energentima. Najava primirja signalizirala je mogućnost stabilizacije situacije, što je odmah utjecalo na trgovanje naftom.

I dalje iznad razina prije sukoba

Unatoč padu, cijene nafte ostaju znatno više nego prije početka sukoba 28. veljače, što pokazuje da tržišta i dalje uračunavaju rizik od nove eskalacije.

Analitičari upozoravaju da će daljnji razvoj situacije, uključujući moguće trajno otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora između Washingtona i Teherana, imati ključnu ulogu u kretanju cijena u narednim danima.

Hoće li ovaj pad biti početak stabilizacije ili tek kratkoročna reakcija na političku objavu, ovisit će o konkretnim potezima na terenu i ishodu najavljenih pregovora.