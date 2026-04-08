Trump pristao na dvotjedni prekid vatre s Iranom! "Blizu smo..."

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pristao na dvotjedni prekid vatre s Iranom, i to svega nekoliko sati prije najavljenog novog vala napada. Kao ključni uvjet postavio je ponovno otvaranje strateški iznimno važnog Hormuškog tjesnaca.



Trump je odluku objavio putem društvene mreže Truth Social, navodeći da će Sjedinjene Američke Države privremeno obustaviti vojne operacije protiv Irana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Na temelju razgovora s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i vojnim vrhom Pakistana, te njihovog zahtjeva da zaustavimo razornu silu koja je večeras trebala biti upotrijebljena protiv Irana, pristajem na dvotjedni prekid napada – pod uvjetom da Iran odmah, u potpunosti i sigurno otvori Hormuški tjesnac“, poručio je Trump.

Dodao je da se radi o „dvostranom prekidu vatre“, naglašavajući da su američke snage već ostvarile i premašile sve vojne ciljeve.

Diplomacija u zadnji trenutak

Odluka o primirju dolazi nakon inicijative pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa, koji je predložio privremeni prekid sukoba kako bi se otvorio prostor za diplomatske pregovore između SAD-a i Irana.

Prema Trumpovim riječima, Iran je dostavio prijedlog u deset točaka koji Washington smatra dobrom osnovom za daljnje pregovore.

„Vrlo smo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom miru s Iranom i stabilnosti na Bliskom istoku“, napisao je Trump, dodajući da bi dvotjedni rok trebao omogućiti finalizaciju dogovora.

Napetosti ne jenjavaju

Unatoč najavi prekida vatre, situacija na terenu i dalje je napeta. Nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva izvijestilo je da su u posljednjem satu presretali raketne i bespilotne napade.

Podsjetimo, Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji prolazi velik dio globalne opskrbe naftom, a njegovo zatvaranje ili ograničavanje plovidbe ima ozbiljne posljedice za svjetsko gospodarstvo.

Hoće li dvotjedni prekid vatre biti uvod u trajni sporazum ili tek kratkotrajno zatišje pred nove sukobe, pokazat će dani koji slijede.