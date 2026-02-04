Čak 120 policajaca u akciji: Uhićeni dileri, prevaranti i članovi zločinačkog udruženja

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Rijeka), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćen veći broj osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga, imovinskog kriminaliteta, krivotvorenja isprava u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca, objavila je policija.

Tijekom jutra započela su uhićenja, a postupanja traju na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske i zadarske gdje su u tijeku provođenja hitnih dokaznih radnji.

Akciju provodi 120 policijskih službenika kriminalističke, specijalne i interventne policije.

Detalji akcije

Prema za sada dostupnim informacijama, riječ je o akciji koja se primarno provodi protiv dilera kokaina i marihuane te je pod sumnjom PNUSKOK-a 15 osoba.

Index doznaje da je akcijom obuhvaćeno i šest okrivljenika za prevare s nekretninama za koje se vjeruje da su napravili štetu od oko pet milijuna eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku te će policija protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.