Velika akcija PNUSKOK-a: Uhićenja na području Dalmacije i šire

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, javlja USKOK.

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.