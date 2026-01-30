Butić nakon pobjede Barakudica: "Dat ćemo sve od sebe da nastavimo ovaj pobjednički niz do kraja"

Hrvatske vaterpolistice su pobjedom protiv Srbije s 10:8 osvojile drugo mjesto u skupini C i izborile plasman među 8 najboljih na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu.

Kapetanica Jelena Butić je dala četiri gola, a za Dalmaciju Danas komentirala je utakmicu.

"Srbija je vodila cijelo prvo poluvrijeme, mi smo se vratili u trećoj četvrtini i preokrenuli u našu korist. Sve do kraja smo držali vodstvo na našoj strani. Prve dvije četvrtine obrana na igraču manje nije funkcionirala, ni klasična obrana. Nakon poluvremena jednostavno smo imali više blokova, više smo se kretali u obrani, čuvali prostor i to se vidjelo", kazala je Butić.

"Srpkinje su postale i umornije, svi njihovi šutevi su išli preko gola ili iz teh-napada jer su već bile umorne, ali mi smo to iskoristili jer smo znali da se utakmica igra 32 minute. Svaki napad smo vukli do kraja, vraćali se na vrijeme i utakmicu priveli u našu korist", dodala je.

"Sutra smo slobodni, a za dva dana igramo protiv reprezentacije Francuske. Naše reprezentativke su odigrale pripremni turnir u Zagrebu protiv Francuske i Velike Britanije. Tada je pobjeda bila na našoj strani uvjerljivo, međutim Francuska se sada pojačala sa dvije cure iz Amerike, koje su došle s fakulteta igrati za reprezentaciju. Pripremit ćemo se, pogledat ćemo snimke, dat ćemo sve od sebe da nastavimo ovaj pobjednički niz do kraja" zaključila je Butić.