Barakudice potopile Srbiju i ušle među osam najboljih Europe!

Hrvatske vaterpolistice su pobjedom protiv Srbije s 10:8 osvojile drugo mjesto u skupini C i izborile plasman među 8 najboljih na Europskom prvenstvu u portugalskom Funchalu.

Naše su povele 1:0 i 2:1, Srpkinje s tri gola zaredom povele u drugoj četvrtini s 4:2, 5:3 i 6:4, da bi naše odgovorile serijom 6:0 i Srbiju ostavile 15 minuta i 49 sekundi bez gola.

Kapetanica Jelena Butić je dala četiri gola, Ria Glas 2, a Magdalena Butić, Iva Rožić, Nina Eterović i Nina Medić po jedan.

"Srbija je imala sjajnu obrambenu taktiku, ali smo se tome prilagodili, imali više snage i koncentracije u završnici i to je presudilo. Među 8 smo treći put zaredom, nakon dva osma mjesta sad ćemo pokušati napraviti korak više", izjavila je izbornica Mia Šimunić.

Miloš Bradić, izbornik Srbije: "Ni u prvom poluvremenu se u napadu nismo držali dogovora. U drugom je to došlo još više do izražaja. Ni fizički ni mentalno nismo bili pravi, cure su se bojale pucati. Izgorjele su u želji za pobjedom. Žurili smo sa šutevima iz neizrađenih pozicija. Obrana nije bila loša, ali napad je zakazao."

Barakudicama je nakon pobjede protiv Srbije na Madeiri s razglasa svirala Oliverova i Gibonnijeva Cesarica.